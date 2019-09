Darán apoyo tras asesinato de regidor panista

Irapuato.- La Fiscalía General del Estado ya inició los procesos de investigación de la vida pública y privada del regidor del PAN asesinado en Comonfort, José Luis Saucillo, señaló la Comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia de Seguridad Ciudadana en el Estado, Sophia Huett López.

“Sin distinguir el partido, la afiliación política, el Secretario de Gobierno mantiene una colaboración y coordinación constante con las y los Alcaldes del Estado, el caso de Comonfort no sería la excepción”, dijo.

Huett López dijo que el asesinato de 2 regidores en una semana no sólo preocupa, sino que ocupa a las autoridades de seguridad, que también se encargan de los asesinatos de otros servidores públicos en la entidad.

Justamente por eso, por la preocupación, debe haber una ocupación coordinada de los diferentes órdenes de Gobierno, tenemos que estar más unidos que nunca en el tema de seguridad (...) no son tiempos de discutir, son tiempos de dialogar”, enfatizó.

Corresponde a la Fiscalía esclarecer

El dirigente del Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato, Román Cifuentes destacó que le toca a Fiscalía General del Estado esclarecer el asesinato del regidor del PAN en Comonfort, José Luis Saucillo, para que se castigue a los responsables.

“Habría que esperar, ser muy puntuales en las líneas de investigación y lo que informe al respecto la Fiscalía General del Estado, creo que antes que anticipar cualquier juicio”, dijo.

Cifuentes Negrete señaló el último contacto que tuvo con la dirigencia del PAN en Comonfort fue este miércoles, antes de que ocurriera el asesinato, sin embargo están buscando un nuevo acercamiento para evaluar la situación.

Estamos buscando hacer contacto con el Presidente del Comité Directivo Municipal, estamos también buscando hacer contacto con Carlos Nieto, el Presidente Municipal, para conocer de viva voz (...) no nos gustaría anticipar ningún juicio”, refirió.

No hay que ser alarmistas: ROG

El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez indicó que son lamentables los asesinatos de regidores en Apaseo el Alto y Comonfort, de quienes no conoce antecedentes ni situación particular en la que fueron ultimados, y llamó a no ser alarmistas ante el tema.

“Habrá que estar al pendiente y reforzar ahí lo que deba de reforzarse, desconozco las condiciones en las que se desenvolvían, espero que sean situaciones aisladas, hasta ahorita creo que es el tercer caso en todo lo que va de la actual administración en el Estado”, dijo.

Señaló que no se justificaría blindar a los regidores, pues quien nada debe nada teme, pues los ediles de todos los partidos son gente buena y sana, sin embargo, si alguno en Irapuato pidiera el apoyo a la Secretaría de Seguridad, podrían evaluar la situación.