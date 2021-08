Darían al ISSEG concesión de estacionamiento en Celaya

Celaya, Guanajuato.- El Gobierno de Celaya firmaría un nuevo contrato de concesión del estacionamiento subterráneo del Parque Morelos con las Farmacias ISSEG, para beneficiar al municipio.

En la XVIII Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento se aprobó el nuevo modelo de concesión para este estacionamiento, la actual será desplazada por petición de la empresa Concesionaria de Estacionamientos y Desarrollos S.A., propiedad de la Constructora Mueve Tierra de Celaya. El contrato de 20 años y medio se cancelará debido a que las ganancias económicas no son las esperadas.

Todavía falta el proceso, todavía falta que pase a la Comisión de Reglamentos, recordemos que hay una mesa técnica, donde se va validando todo lo que vendrá estipulado, y es un trabajo importante que se ha venido realizando, porque, se dijo que hay un convenio que era totalmente favorable a los particulares y no hacia el Municipio, hay oportunidad de hacer este cambio, no es un trabajo que tenga un año, tiene más de un año el acercamiento de los interesados”.

La alcaldesa dijo que el contrato anterior era desventajoso para el gobierno de Celaya.

Comentó que esto es un proceso, en donde la primera acción fue modificar el título, ahora con el modelo de concesión, queda un paso para realizarlo.

En este momento, falta, debe pasar nuevamente esto que se aprueba a la Comisión Técnica, pasaría nuevamente a reglamentos y posterior a una sesión de pleno, no concluyen los trabajos pero sí sería importante darle la celeridad correspondiente, es un proyecto que afectaría las arcas municipales”, dijo.

Todo está encaminado a que se estará dando la concesión al ISSEG, quien ya tuvo acercamiento con el municipio.

La concesión actual era por una temporalidad de 20 años, era una obra que se concluyó después del tiempo establecido, un contrato que favorecía de manera impresionante al concesionario, no al municipio, y aparte de ello, hoy por ello, cuando se acerca el concesionario, de que no le está funcionado para ellos, hablaban de unos compromisos que había asumido la administración en turno, y que no se estaban llevando a cabo”.