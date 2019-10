De la Pulga, Línea de Fuego y otros tianguis rescatan a mascotas vendidas ilegalmente

León.- En lo que va del año, Salud Municipal ha rescatado cerca de 40 perros y gatos que se vendían de manera ilegal en tianguis.

Como parte de las acciones de la dependencia se realizan operativos con la finalidad de proteger a las mascotas.

El titular de Salud, Juan Martín Álvarez Esquivel, informó que sí se han logrado rescatar cerca de 50 mascotas, sin embargo, por las condiciones en las que se encuentran no todas sobreviven.

Actuamos en estos operativos como los que resguardan estas mascotas y las llevan al centro de control, se visitan prácticamente todos los tianguis del municipio de manera aleatoria”, señaló el funcionario.

Estos trabajos se realizan de manera permanente durante el año en colaboración con Comercio y Consumo, pues son quienes tienen la facultad de revisar los comercios informales como lo son tianguis.

Las visitas se realizan al menos una vez al mes y los sitios en donde más casos se han detectado de venta de mascotas es en La Pulga y la Línea de Fuego.

Lo único que hacemos es acompañarnos de Seguridad… Hemos rescatado en su mayoría cachorros, 30 o 40 mascotas que hemos rescatado en estas condiciones, nuestro objetivo es que se puedan dar en algún momento en adopción”, afirmó.

Estos animales una vez que son rescatados son llevados al Centro de Control y Bienestar Animal para que sean revisados y posteriormente darlos en adopción, pero no en todos se da el caso, debido a que no están vacunados o las condiciones en las que los tienen los vendedores no son las mejores y mueren siendo cachorros.

