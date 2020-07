De la incredulidad a la incertidumbre: el calvario del Covid-19

León.- En cosa de un par de días Sofía pasó de la incredulidad a la preocupación sobre el Covid-19, lo que antes eran solo molestias generadas por el tabaquismo, ahora podrían ser síntomas de la enfermedad.

Para su alivio, su esposo mejoró al día siguiente de su ingreso al Hospital General de Zona 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en León, aunque ahí dentro, ambos han podido conocer la magnitud del problema.

Sofia y su esposo Israel trabajan en la misma empresa, ahí ya hubo un trabajador que dio positivo a la prueba de Covid-19.

Cuando ella avisó de los síntomas de su esposo les pidieron permanecer en casa para evitar riesgos y decidieron acudir al Seguro Social.

Un cigarrillo y una bolsa de Cheetos precedieron a su relato mientras esperaba a las afueras del HGZ 21, mejor conocido como el IMSS de San Miguel.

Tras ingresar para una revisión “salió él y me dijo ‘estoy bien, nada más tengo infección en los pulmones, pero me van a dejar porque tengo algo de dificultad para respirar’”.

Pero las reacciones con los familiares despertaron un temor en ella “mi mamá y mis hermanas decía: ‘¿para que lo metías?, ahí matan’, pero pues que ni me digan eso, de por si viene uno con el pendiente”.

Tras horas de espera ha escuchado historias de otros pacientes confirmados.

En el acceso del área de urgencias del hospital ahora salta a la vista la lona que anuncia que ahí se ubica el “módulo respiratorio” y alrededor de ese sitio los familiares esperan noticias.

Arropados bajo la sombra de un árbol en la banqueta de enfrente, esperan en bancos que en su mayoría son rentados por 10 pesos en uno de los negocios ahí ubicados.

Yo pensé que no existía esa enfermedad, pero sí hay. He platicado con las señoras. Muchas traen problemas respiratorios pero no graves, y muchos sí ya les han confirmado”.