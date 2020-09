De las motocicletas que quitan en operativos 30% no son reclamadas

Irapuato.- Del 100% de las motocicletas que son recogidas en los operativos de tránsito, solo un 70% son reclamadas por sus dueños, el restante se queda en el corralón municipal, informó, Pascual Palomino Cruz, director de Tránsito.

Comentó que la mayoría de los casos son porque las personas no han terminado de pagar las motocicletas y no cuentan con factura de que les pertenecen o en su caso la compraron a alguien más y no les entregó la documentación.

Explicó que tienen planeado presentar un proyecto donde se pueda hacer la venta de motos que se encuentran dentro del corralón, pero estás no lo harían como vehículos, sino como partes.

La ley establece que los vehículos y obviamente las motocicletas están consideradas como tal, después de tres años se podrán poner en un proceso de adjudicación, donde los interesados puedan verlas y puedan pasar por ellos y las puedan recuperar”, refirió.

Se pondrían a disposición del Municipio para que puedan liberarse en piezas, y que no pueden volver a circular de manera normal.

En este mes hago la petición presento él estatutos del expediente de cuantos vehículos son y ya liberados de parte del Ministerio Público por si hay alguna demanda por parte de ellos y ya los que resulten se pongan a disposición del ayuntamiento para que determinen el proceso y adjudicación de estos”, indicó.

Informó que en el corralón municipal hay un aproximado de 800 motocicletas de las cuales se estaría revisando el estatus.

egutierrez@am.com.mx