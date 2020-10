De los podios a vivir un infierno: Grace Jiménez fue víctima de probable negligencia

León, Guanajuato.- En una pared de la habitación de Graciela, 86 medallas cuelgan recordando su añorada etapa como corredora, pero están en el muro más lejano; junto a su cama, desde hace seis meses decenas de cajas de medicina deben estar a la mano, una operación le cambió la vida.

Cada paso que da Graciela Jiménez, de 48 años, para acercarse a una de las sillas de su sala toma varios segundos y respiros para soportar el dolor en espalda y piernas, pero finalmente toma asiento.

El marzo que inició un vuelo

Toda la vida me ha gustado el deporte, desde muy niña. De chiquilla mi cuñada nos hacía correr, eran puros gritos y regaños, fue en marzo de 2013 cuando empezamos poco a poco asistiendo a carreras”, recuerda con brillo en los ojos.

Bicicletas, cascos de bicicleta, gorras ligeras, diademas deportivas y viseras están en diferentes puntos de casa; es evidente la afición por el deporte que le había dado una nueva perspectiva a una ama de casa, madre de tres hijas.

En ese mes de marzo de 2013 inició un sueño, al que poco a poco se unieron más personas, “con mucho sacrificio, empezamos tres personas y ahora es un grupo como de 100 personas”. Son los Halcones Corredores.

Grace en una de sus practicas. Foto: Cortesía

“Increíblemente, pero señoras más grandes que yo, de ser amas de casa y nunca haber conocido el deporte, increíble pero, les hemos cambiado la vida a tantas personas”.

La primera carrera de Grace, como le dicen sus amigos y familia, fue de 13 kilómetros, y llegó a correr medios maratones y a subir a podios. Las salidas dominicales con “sus muchachos”, los Halcones, son innumerables; las fotos que en la galería de su celular lo evidencian, son decenas.

Otra de sus pasiones estaba en la pista de baile, “los sábados me iba a bailar porque amo bailar”, y aunque esa afición a veces parecía que causaría falta al día siguiente con sus Halcones, “eso sí, nunca les fallaba a mis muchachos”.

El marzo que la llevó a un infierno

Pero llegó de nuevo marzo, el de 2020, y con el día en que empezó a fallarle a sus muchachos.

Grace tuvo que ser operada el 11 de marzo en la Unidad de Médica de Alta Especialidad número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social de León, pues padecía prolapso rectal.

Grace cuenta que se le dificulta caminar después de la segunda operación. Foto: José Antonio Castro Murillo.

Era la segunda ocasión que la operaban por esa misma patología, la anterior ocasión fue en 2012.

La operación para este padecimiento es una colonoscopia para retirar un segmento de intestino; ocho años antes le quitaron un segmento de casi 20 centímetros.

Pero en esta segunda operación, “ya cuando me operan una doctora que asistió al doctor me dijo que no, que lo había reacomodado nada más. Me dijo que lo levantaron y lo engraparon a la columna”.

Esa era mi creencia, pero donde que me empezó a crecer y crecer la panza y no podía obrar, no me daban de alta por lo mismo, duré 15 días internada”.

Grace sólo pudo evacuar asistida mediante enemas mientras estuvo internada por la operación, al grado de que su peso incrementó.

Pero a pesar de ello, en su alta del IMSS de fecha 25 de marzo de 2020, se asentó que “ya ha presentado evacuaciones sin el apoyo de enemas. pronóstico bueno para la vida y función”.

“Pero ya como al segundo día empecé a manifestar dolor de espalda y de panza, pero más de espalda”, platica Grace.

Ante la inquietud por estos síntomas “ahí empieza el calvario con los doctores, era porque no podía obrar. Pues ahora sí que de un modo o de otro con laxante puedo obrar, aunque sea diarrea”.

Grace consultó al menos a 18 médicos para intentar saber por qué no podía recuperar su salud. Además, se ha realizado estudios de hasta 10 mil 800 pesos.

“He visto de todo, hemos gastado todo lo que teníamos yo creo en esto, mis hijas me han dado todo lo que han podido”.

“No sólo hemos gastado mucho, mi vida ha sido un infierno, yo no creí que existiera tanto dolor, nunca lo imaginé, he sufrido lo peor de mi vida. Yo ya no soporto tanto dolor, ya no lo soporto, tanto dolor, esta vida ya no la soporto, ya no quiero vivir así, ya no quiero de verdad”.

Grace se sincera a plenitud y confiesa: “mi caso ha sido muy doloroso para mí, de hecho me he querido morir muchas veces porque ha sido una terrible pesadilla”.

Sin respuesta

Después de su operación y el alta, Grace llegó a tener contacto con el médico que realizó la intervención quirúrgica.

En aquellos días, después de la operación, “me hicieron una resonancia y le dije que por favor (me la diera) para que me atendieran por fuera, ya que todo es muy caro y no podía pagarlo y me dijeron que no”.

En junio fui a cita con el doctor que me operó y ‘no, ahorita no están atendiendo citas’, entonces mi esposo y yo subimos a quejarnos, lo mandaron llamar y sí me atendió y todo, y me dio cita, pero (el personal de IMSS) no me la quisieron volver a dar”.

“Realmente las dos veces que me ha visto no le hace caso a mi espalda. Está incapacitado desde hace ¡pfff!. Desde que me operaron mi hija lo ha querido localizar. No me dijo qué me hicieron”.

Varios de los médicos que la han revisado posteriormente le han pedido detalles del procedimiento quirúrgico, pero ella no puede dárselos, no los conoce.

Indicios de algo anormal

“Durante varios estudios y durante muchos doctores parecía que no tenía nada, cosa increíble, por eso empecé a acudir con brujos, acupuntura y todo eso, porque todos me hacían los estudios en la espalda, ya que el dolor ahí es donde está concentrado”.

Pero la primera persona, que fue un doctor del Aranda de la Parra, bendito Dios, el doctor Víctor se fue al estómago y él fue el que dijo: ‘ aquí hay un problema y es serio’”.

El intestino Grace está posicionado de forma que le complica la evacuación a su sistema digestivo.

Pero, además, “se hizo una fístula, la cual está en medio de la vejiga y el recto”, una fístula es una conexión anormal entre dos partes del cuerpo, como un órgano o un vaso sanguíneo y otra estructura.

En el caso de Grace, ésta podría provocar una conexión entre el sistema digestivo y el sistema urinario.

Se le detectó también una infección en la zona donde ha sido intervenida quirúrgicamente, generada por la fístula.

A partir de ese diagnóstico, al menos otros cuatro médicos le han comentado que su dolor podría tener como origen la cirugía que se le hizo en marzo pasado.

Uno de ellos señaló que “se hizo una puntada muy atrás y la puntada está agarrando parte del nervio de la espalda y a la hora de coser cosieron de más”.

Pero no le han dado algún documento donde se asiente esta relación que se traduciría en una negligencia médica, “no hay quién me respalde más que sus palabras. Está bien difícil, de lo demás sí tengo comprobante, pero de esas palabras no”.

Grace requiere de una nueva operación para erradicar la fístula, así como la infección y posicionar adecuadamente su intestino; la fecha máxima para realizarla es el 5 de octubre próximo.

“Ya de hecho un doctor me dijo que mi vida corre mucho peligro, bueno, van dos que me dicen. Urge que me hagan esa operación, es carísima”.

El pasado lunes 28 de septiembre, personal de la delegación guanajuatense del IMSS se contactó con Grace para citarla este jueves 1 de octubre en sus instalaciones para revisar su situación.

La esperanza en la solidaridad

Tras los episodios en el IMSS, ella duda de la posibilidad de ser intervenida nuevamente en sus instalaciones, y aunado a la urgencia de la nueva cirugía, la opción que ve más viable es un hospital particular.

El costo del procedimiento que Grace requiere para recuperar su salud ronda los 500 mil pesos, y tras los gastos que ya ha tenido, las posibilidades de cubrir esta operación están reducidas.

Ante la premura y lo complicado de la situación, además de disponer la venta de varios de sus bienes, una de sus hijas decidió iniciar una colecta de fondos a través de la plataforma Airfunding, en la cual se pueden recibir donaciones.

Además, se dispuso también de la cuenta bancaria Bancomer 4152 3136 0082 1768 para recibir apoyo.

Pero mientras tanto, Grace trata de lidiar con el dolor de su problema de salud, con decenas de cajas de medicamentos a un lado y lejos aún de esas medallas, aunque con metas, a pesar de la adversidad.

Si Dios me permite vivir, me he propuesto ayudar a las personas con dolor”.

HLL