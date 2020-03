De suspenderse clases en Guanajuato, éstas serían vía internet.- SEG

Guanajuato, Guanajuato.- En caso de que sea necesario suspender las clases en la entidad por la pandemia de coronavirus, la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) contemplan que las actividades escolares puedan realizarse a través de internet, sostuvo la secretaria Yoloxóchitl Bustamante Díez.

Aseguró que los protocolos señalan que cuando la población afectada todavía está entre 10% y 30% se puede continuar con las actividades normales a nivel escolar, pero aceptó que si el contagio sobrepasa ese margen seguramente se tendrán que suspender.

No tenemos ni un solo caso afortunadamente, así que no hay todavía ninguna indicación en el sentido de suspender las clases, de hecho por el otro lado estamos viendo posibilidades de actividades que se puedan realizar a través de los medio de comunicación, la televisión por ejemplo o a través de internet si es que llegamos a la necesidad de suspenderlas”, señaló.

Informó que por ahora a través de los delegados regionales hay comunicación con directores de las escuelas para hacer énfasis en la aplicación de filtros para evitar que niños que tengan algún tipo de enfermedad de vías respiratorias se queden en la escuela.

Señaló que el protocolo que se está aplicando en los centros escolares es el mismo que se generalizó en 2009 con el brote de influenza.

Es decir, identificar niños que lleguen con síntomas de catarro, etc, pero si es posible detectar si tienen fiebre. Hasta ahorita no tenemos informes de niños que hayan sido regresados por situaciones drásticas pero esto es como anticiparnos un poco porque como no tenemos ningún caso ya comprobado, es presumible que no hay ningún niño contagiado todavía, ahorita lo que deben de tener son los resfriados normales, a gripe normal”, dijo.