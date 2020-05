De varios disparos asesinan a ‘El Pato’ afuera del Hospital Comunitario de Villagrán

Villagrán, Guanajuato.- Esta mañana asesinaron a un conductor afuera del Hospital Comunitario.

María "N" vivió minutos de angustia cuando observó como hombres armados disparaban contra la víctima.

Me tapé los oídos y vi como no dejaban de disparar. Después corrí a la parada del camión y me escondí", dijo la comerciante.