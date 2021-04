Debaten por el estadio León

León, Gto.- La presunta negociación para la venta del Estadio León en 520 millones de pesos generó debate entre los 10 candidatos a la Alcaldía de León.

La mayoría coinciden en que el Municipio tiene otras prioridades que se deben resolver como la seguridad, antes de invertir en comprar el inmueble que ya era de los leoneses.

Sólo Alejandra Gutiérrez y Nancy Fonseca, aspirantes del PAN y PT, respectivamente, se pronunciaron a favor de una posible adquisición.

AM publicó ayer que Roberto Zermeño y Héctor González, quienes se ostentan como dueños del estadio, tienen prisa por venderlo.

Se le preguntó a los 10 candidatos a la Presidencia leonesa si en caso de ganar las elecciones, la compra del Estadio León está entre sus planes.

La panista Alejandra Gutiérrez consideró que es fundamental que los leoneses puedan disfrutar de este tipo de espacios y que se deben analizar las condiciones de cualquier contratación y compra.

“Hay muchos medios para poder comprarlo y no precisamente en una sola exhibición; se debe revisar el precio y sobre todo cuáles son las condiciones de compra”, comentó.

Ricardo Sheffield Padilla, de Morena, dijo que se tienen los recursos pero no los deben canalizar a eso, sino a deportivas y minideportivas gratuitas.

“Ese dinero debe aplicarse para Salud Pública, fomentando el deporte, porque con eso se fomenta la salud”, aseveró.

La perredista Paola Aceves, aseguró que comprar el estadio sería una decisión en conjunto y no personal. Además de que este proceso le corresponderá al Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento.

Sergio Contreras, del Partido Verde Ecologista (PVEM), dijo que no es momento para ese tipo de inversiones.

“Ahorita requerimos del recurso que pueda tener el Municipio para generar reactivación económica y recomposición social; está también el tema de la seguridad. Por lo menos para mí no es prioridad el estadio”, respondió.

Nancy Fonseca, del Partido del Trabajo (PT), se manifestó a favor de adquirir el inmueble.

“Sí, por supuesto que buscaría recuperar nuestro estadio porque es patrimonio de los leoneses y la afición es una de las más reconocidas en todo el país. Esperaremos a que se resuelvan los fallos de manera definitiva y explorar las opciones que tengamos”, compartió.

Juan Pablo Delgado, de Movimiento Ciudadano (MC), rechazó alguna posibilidad de compra-venta del inmueble.

“Desde mi perspectiva hay que considerar que el Gobernador ya hizo un pronunciamiento para que el estadio se adquiera por parte del Gobierno del Estado”, recordó.

Norma Nolasco, de Fuerza por México, aseguró que León tiene otras prioridades.

“No compraré el estadio. Sé que tal vez mi respuesta no le agradará a los 50 mil aficionados que van a los partidos, pero gobernaré para un millón 700 mil habitantes”, explicó.

El priísta Juan Pablo López dijo que aunque conoce la importancia simbólica y deportiva del estadio para los leoneses, no se puede destinar tal cantidad de recursos públicos para la recompra.

“Agotaremos todas las instancias jurídicas correspondientes para devolverle a los leoneses su estadio, pero no gastar esa cantidad; ni en ese o en uno nuevo”, aseveró.

Rosa Elba Pérez, de Redes Sociales Progresistas (RSP), tampoco lo compraría.

“El estadio León es el corazón de León y de la Fiera, pero también es prueba clara de la incapacidad del Gobierno local de negociar y conciliar ante el dolor; estamos heridos pero vamos a sanar”, exhortó.

Alejandro Vaquero Rull, de Nueva Alianza (Panal), se sumó al rechazo.

“Me parece que hay que pensarlo bastante, pero considero más importante invertir en otras áreas de primera necesidad”, defendió.

Consideran diputados compra innecesaria

Los diputados locales leoneses Hugo Varela Flores y Vanessa Sánchez Cordero, del PRI y PVEM, respectivamente, consideraron innecesario comprar el Estadio León en estos momentos.

Coincidieron al señalar que dichos recursos deben destinarse a prioridades del municipio.

En cambio el diputado panista, también de León, Julio César Sosa Torres dijo estar a favor si la compra ayudará al desarrollo de esta zona y beneficiará a los leoneses.

AM publicó ayer que Roberto Zermeño y su socio Héctor González piden 520 millones de pesos por vender el Estadio León en sus negociaciones con funcionarios del Gobierno del Estado y de la Presidencia Municipal de León.

Originalmente, hace meses, pedían mil 900 millones de pesos y ahora sólo mil millones porque “les urge” venderlo, revelaron fuentes de primer nivel que participaron en la negociación.

Varela señaló que esos millones de pesos se requieren en colonias que no tienen servicio de agua potable.

La diputada ecologista Vanessa Sánchez Cordero dijo que anunciar ahora la posible compra es una medida con fines electorales, pero que no es una prioridad.

Pero el legislador panista Julio César Sosa Torres dijo que hay que ver los proyectos que se tienen, pues en la zona donde se ubica el estadio se tiene un proyecto importante que seguramente será para beneficiar a la ciudad. Pidió ver el costo-beneficio.