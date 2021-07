Telecom debe más de 100 millones al Municipio de Guanajuato por no contar con permiso

Guanajuato.- La empresa Telecom (concesionaria del canal del cable local TV8) le debía al Municipio de Guanajuato por lo menos 115 millones 144 mil 400 pesos hasta el 22 de mayo de 2019, cuando la Presidencia Municipal presentó la demanda ante un juzgado civil.

Esta cantidad es por la ocupación y aprovechamiento de la vía pública sin contar con permiso o convenio alguno, mediante una red pública de telecomunicaciones con cableado aéreo y subterráneo, de los años 2013 a 2018. A la fecha, si se actualizaran los intereses, sería más.

Así lo establece la demanda que la Presidencia Municipal presentó en la fecha mencionada y que no ha podido avanzar porque el Juzgado Segundo Civil del Estado, donde está radicada no ha notificado a la empresa que hay una demanda en su contra.

AM cuenta con copia de la resolución de un amparo obtenido por la empresa el 19 de agosto de 2020 dentro de este litigio y en el cual se desglosan los conceptos por los cuales la Presidencia Municipal de Guanajuato demandó el cobro a Telecom por la vía judicial.

El primero es el pago de 62 millones 790 mil pesos, por concepto de deuda principal, que la empresa demandada adeuda a la Presidencia Municipal de Guanajuato por la ocupación y aprovechamiento de la vía pública sin contar con permiso o convenio alguno.

Esto, mediante una red pública de telecomunicaciones que se integra de 230 mil metros lineales de cableado, de los cuales 220 mil son aéreos y 10,000 diez mil son subterráneos, en los ejercicios fiscales comprendidos del año 2013 al 2018.

Además, el Municipio reclama el pago de 52 millones 354 mil 400 pesos por concepto de recargos o interés simple a razón del 3% mensual, causados sobre el monto principal desde que la empresa demandada se constituyó en mora, del periodo comprendido entre 2013 y 2018, así como aquellos que se sigan generando hasta su respectiva liquidación,

Y también pide que le sea cubierto el pago del interés legal o interés moratorio que resulte por el impago de la suerte principal a razón del 6% anual generado desde que la demandada debió cubrir con su obligación de pago, así como aquellos que se sigan generando hasta su respectiva liquidación.

El sábado, en su intervención como invitado al conversatorio del Observatorio Ciudadano de Guanajuato capital, el abogado Roberto Saucedo Pimentel comentó sobre el corte de los cables a Megacable que ordenó el presidente municipal Alejandro Navarro el 14 de julio por la deuda de 35 millones de pesos al Municipio.

El corte duró día y medio, pues el servicio fue restablecido al día siguiente por la noche, después de que Municipio y empresa llegaron a un acuerdo.

Si se va a cortar la señal, que se corte a todas, parejo, y no que vaya dirigida solo a una porque si no, parece que tiene la intención de beneficiar a una sola. El municipio necesita recursos y ahí hay un adeudo que no se ha cobrado”, recordó.