Deben investigar a todos, empezando con el Ejército: Alcántara Soria

León, Guanajuato.- Todos los involucrados en el operativo fallido del 20 de junio ejecutado en la comunidad de San Isidro de Elguera, en Celaya, deben estar bajo las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), empezando por el Ejército Mexicano que mintió y procedió sin una orden judicial, afirmó el exprocurador de Justicia del Estado de Guanajuato, Juan Miguel Alcántara Soria.

Comentó que “hasta donde se sabe” los elementos de las Fuerzas Armadas comenzaron el operativo sin avisar a las autoridades estatales y pidieron el apoyo de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (FSPE) hasta que comenzaron a recibir agresiones por parte de los habitantes de la comunidad.

“Creo que es necesario por salud pública investigar a todos los que intervinieron en ese operativo en vísperas del día del padre, en el municipio de Celaya. Empezando por el Ejército Mexicano quien fue el primero en difundir una nota a los medios afirmando que ejecutaban una orden de cateo en ciertos municipios de esa comunidad rural de Celaya para lo cual se sabe que mintieron los integrantes del Ejército porque no tenían dicha orden judicial de cateo”, dijo en entrevista con AM.

El también extitular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública expresó que también se debe investigar al Fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre; sin embargo, las autoridades federales antes deben dar explicaciones por su actuar.

“Hay que investigar cuál es el tramo de control que corresponde al Ejército y a la Guardia Nacional y siguiendo con autoridades federales, ¿por qué la Fiscalía General de la República no acompañó al Ejército en la solicitud de cateo?, ¿por qué el Ejército no la involucró desde el primer momento?”.

Añadió que el Fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero está politizando el tema y “se está prestando a esta perversa manipulación para esconder las deficiencias de la supuesta estrategia nacional para combatir la delincuencia organizada”.

Alcántara Soria enfatizó en que debe haber un cambio en la titularidad de la Fiscalía de Guanajuato y no sólo por el operativo fallido, sino porque es la única manera de tener un golpe de timón en la seguridad de la entidad.

No quiero que se vaya a mezclar mi posición con lo que pasó por culpa de las fuerzas federales, yo con anterioridad he planteado que el Gobernador debió haber hecho un cambio de tripulación para que hubiese realmente un golpe de timón, pero ahorita no me gustaría mezclar las cosas porque podemos abonar a la visión facciosa del gobierno federal”, concluyó.