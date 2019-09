Deben proteger también a personal de seguridad: Obispo de Irapuato

Irapuato.- A pesar de que a nivel nacional dicen que ha bajado la inseguridad, los asesinatos de policías y elementos de otras corporaciones en el Estado dan cuenta de que la violencia es ahora más directa contra la autoridad, la cual debe también estar protegida, señaló el Obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz.

Comentó que se deben coordinar los 3 niveles de gobierno para parar esta violencia, y sobre todo, garantizar la seguridad de los servidores públicos que trabajan en el área de seguridad.

Estos ataques parecen dirigidos contra servidores públicos, se tiene que trabajar y luchar mucho, coordinar mucho, no podemos nada más hacer invitación a la paz, sino que se tiene que tener una protección más efectiva”, enfatizó.

El Obispo dijo que si los elementos de diferentes corporaciones están trabajando por la seguridad y la paz para los ciudadanos, se les tiene que dar mejores condiciones para que puedan hacer su trabajo.

Díaz Díaz agregó que el crimen organizado no tiene una guerra con algún sector en específico, pues se ha visto que es difuso y atacan en muchos ámbitos, lo que hace más difícil acabar con la problemática.

No se trata de una guerra, deben ser más acciones preventivas, más organizadas, que no nos supere el crimen”, puntualizó.

El Obispo de Irapuato dijo que para dar paso a una Ley de Amnistía, las autoridades federales deben definir qué significa para ellos la amnistía, pues no pueden dar perdón a los criminales sólo por quedar bien.

Comentó que seguramente en las cárceles del país hay muchas personas presas por delitos mínimos y no han tenido una legítima defensa, sin embargo, hay casos a los que se debe dar un tratamiento diferente.

Si hubiera una investigación y que no estén en la cárcel quienes no deben de estar, yo entiendo la Ley de Amnistía, pero si se va a hacer amnistía a criminales, nada más por quedar bien o nada más por hacer otras cosas, no se puede entender una Ley de Amnistía”, finalizó.