Deben ver en qué fallaron para libertad de mamá de 'El Marro'.- Abogada

Celaya.- Luego de la liberación de la mamá José Antonio Yépez, alias “El Marro”, Estela Baylón, presidenta del Colegio de Juristas de Celaya A.C. expuso que debe haber coordinación, colaboración y sentarse a trabajar, ver en qué fallaron los tres órdenes de gobierno para que fuera liberada, analizar hasta dónde pueden llegar para apoyarse, pues si no lo hacen, jamás habrá resultados.

Es algo que ya había comentado antes, incluso dije ‘que no nos sorprenda, porque pueden salir en libertad’, más bien aquí, sí estoy sorprendida porque presumía que podían ser dejados en libertad porque la ley así lo contempla, pero para continuar su proceso en libertad, pero resulta que ni siquiera fueron sujetos a proceso, eso sí es increíble, y como no fueron vinculados a proceso, lógicamente quedaron en completa libertad”, señaló la abogada.

Expuso que el error fue por parte de ambas competencias, tanto federal como estatal.

Al parecer no hay coordinación, una colaboración adecuada, no hay sintonía entre los niveles de gobierno, llámese lo relacionado a la seguridad, y definitivamente con este resultado no hay más que confirmar esto, seguramente hubo fallas, hubo deficiencias y situaciones que no fueron apegadas a derecho y que en este caso el Poder Judicial, ya sea el juez o jueza de control no tuvo más remedio que de acuerdo con el derecho, emitir la libertad de estas personas”, comentó.

Dijo que probablemente esto paso porque los actos que se llevaron a cabo no estuvieron apegados al derecho y nuevamente el Poder Judicial valoró lo que se le presentó, lo que le dijo el fiscal en la audiencia, lo que la defensa de estas personas argumentó, probó y acreditó y no tuvo más remedio el juez de control que determinar una completa libertad al no encontrar elementos suficientes, léase datos o indicios.

Por alguna razón nuevamente, la autoridad investigadora que es la Fiscalía General de Justicia de la República o en su defecto la Fiscalía General del Estado, son los dos entes encargados de realizar la integración adecuada, apegada a derecho de la carpeta que implica poder llevar a X o Y ante el juez mediante la judicialización”, dijo.

Manifestó que no pueden ser sujetos las personas a un proceso por ser parientes, directos o indirectos de un presumible delincuente y si se acusa a alguien se debe acreditar, poner en la carpeta de acuerdo a las investigaciones que se hicieron, y con esto, con una carpeta bien integrada, cuando se lleva al juez a la audiencia, se hace la imputación y demostrando todo lo anterior, el juez no tendrá otra posición más que vincular a proceso a X o Y, con prisión preventiva o bajo libertad.

Mientras no haya una adecuada colaboración y coordinación entre los entes encargados de la investigación, de las indagaciones en relación a los actos delictivos que se presenten para poderlos imputar a los presuntos delincuentes va a pasar esto, no se trata de trabajar mucho, me desgasto mucho, lo llevó ante el juez y él los suelta, no los soltó porque él quiere, él actuó con base al derecho y a lo que la propia ley le establece, y se tiene que acreditar, demostrar, motivar, argumentar y sobre todo fundamentar porque están llevando ante el juez de control a X o Y”, expuso.

Y esta no es la primera vez y lamentablemente siento que no será la última, mientras no tengamos ese vínculo y esa manera adecuada de conformar las carpetas, esto nos va a estar pasando siempre”, puntualizó.

Cada uno a su competencia

Sobre las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador donde señaló que se necesita un cambio en la fiscalía, la abogada comentó que esto es caer en cuestiones políticas.

Cada uno tiene su ámbito de competencia, que el señor presidente se preocupe por lo que le faculta la ley donde tiene injerencia, que es en la fiscalía general, y que ahí haga los cambios o las modificaciones que crea necesarias”, comentó.

Y que al estado, que le compete su orden, mismo que determinó la estadía de Carlos Zamarripa en la fiscalía, a ellos les tocará determinar su seguimiento o no.

mortiz@am.com.mx