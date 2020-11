Deberá comparecer Álvar Cabeza de Vaca ante denuncia por detención de integrantes de colectivos

Irapuato.- El secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca Apenddini y 5 elementos de la dependencia, tendrán que comparecer en auditora el próximo 1 de diciembre, luego de ser catalogado como imputado, ante el delito de abuso de autoridad, por remitir a 4 mujeres que se manifestaron de manera pacífica en Guanajuato Capital.

José Roberto Saucedo Pimentel, representante legal, comentó que en la audiencia que se llevó a cabo, solo se trató el recurso de revocación que interpuso el Ministerio Público, en el cual se trataba el tema sobre si Cabeza de Vaca y los elementos de Policía eran o no imputados y así no acudirían a la audiencia.

La juez decidió nada más resolver el del Ministerio Público, donde está el debate de si es o no imputado de la denuncia y determinó que si es imputado y ordenó que lo citaran a él y a los cinco policías, entonces la audiencia próxima es 1 de diciembre a las 13:45 horas”, dijo.

La audiencia a la que tendrá que acudir Álvar Cabeza de Vaca es por abuso de autoridad por la detención de las mujeres del colectivo ‘A tu Encuentro’ en una manifestación en Guanajuato Capital donde las detuvieron sin motivo alguno.

La demanda sobre el no ejercicio de la acción penal se trabajará en la audiencia del día 1 de diciembre, pues la juez así lo pidió.

Hay un artículo en la ley nacional sobre el uso de la fuerza, que establece que cuando se realiza un operativo utilizando fuerza pública, no solamente los policías que están en el operativo son responsables, sino también sus mandos, entonces aquí cuando ocurrió la represión del día 10 de julio, los policías actuaron por orden directa de un mando superior, por eso lo estamos señalando a él”, explicó.

El representante dijo que la juez ordenó que se le citará personalmente y en el caso de que no se presente, le impondrán un defensor de oficio pero estaría perdiendo el derecho como imputado.

Informó que la demanda sobre el no ejercicio de la acción penal se trabajará en la audiencia del día 1 de diciembre, pues la juez así lo pidió para no llevar a cabo un proceso en el que no estuvieran ambas partes y con ello no se vulneraran los derechos tanto de Cabeza de Vaca como de los policías.

egutierrez@am.com.mx