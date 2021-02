Deberá rendir un informe mensual el Administrador de Servicios Municipales

León, Guanajuato.- El administrador de Servicios Municipales, Luis Alanís Villarreal, se comprometió a rendir un informe mensual sobre sus actividades a los leoneses.

Así lo afirmó el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Ismael Plascencia Núñez, luego de que empresarios agremiados a esta cámara sostuvieron una reunión con dicho funcionario y el alcalde Héctor López Santillana.

Plascencia Núñez, líder de la Concamin Bajío, dijo que se acordó un informe mensual con indicadores objetivos en los que se pueda calificar el desempeño del Administrador de Servicios.



Quedamos que los resultados y proyectos que tenga sean medibles; las cosas que no se miden no hay manera de irlas avanzando", dijo Plascencia Núñez.

Agregó que es necesario que el sector empresarial esté en comunicación con Alanís Villarreal y se trabaje para eliminar la burocracia; además de que se puedan crear estrategias para reactivar la generación de empleos.



“Tenemos que estar muy pegados con él, que conozca nuestras inquietudes para el bien de la ciudadanía porque la burocracia no nos deja; con este tema de la pandemia los empleos han caído brutalmente y necesitamos recuperarlos a una gran velocidad”.

Por su parte, Luis Alanís Villarreal recalcó que su llegada al cargo no tiene relación con los temas políticos; además, que no tiene manejo de presupuesto ni está involucrado en las compras.



No le estamos quitando a las Direcciones la capacidad ejecutiva que tienen, lo que estamos tratando, es tomar todas las herramientas tecnológicas de cada dependencia y exponerlas en una plataforma para después de generar los analíticos”, señaló Luis Alanís Villarreal.