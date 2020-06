“Debería haber una sanción” para inspectores de Fiscalización: secretario del Ayuntamiento

Celaya.- El secretario del Ayuntamiento de Celaya, Roberto Hugo Arias García aseguró que, como abogado, considera que los inspectores de Fiscalización que fueron denunciados por la artesana Rosa Mabel García por robo y agresiones, deberían ser sancionados.

Mi opinión personal y opinión como abogado es que sí debería haber una sanción pero eso no me corresponde determinarlo a mi, será la directora de Fiscalización, se necesita platicar con todos los inspectores no solo de esta dependencia si no de todas las áreas porque debemos tener más sensibilidad y tenemos derecho a comer”, externó Arias García.

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo inspectores toman artesanías y se van corriendo, además de jaloneos y manoteos.

Arias García que se reunió con la artesana que verán con la directora de Fiscalización cómo se pueden arreglar, pues al ver los videos considerá que sí hay falta de sensibilidad y no fueron maneras de actuar por parte del personal de fiscalización.

“Estuvimos platicando con las dos mujeres originarias de Oaxaca (Rosa y su hija; Maria Fernanda) me estuvieron platicando lo que pasó, tienen sentimientos encontrados porque independientemente de que les hayan dado un acta de inspección dos horas antes, no les gustó el trato, las hicieron sentir mal, la manera de actuar de los inspectores de fiscalización que fueron dos, además que en el acta señalan que fueron cinco bolsas cuando en realidad ellas dicen que fueron más, no les gustó que las hayan jaloneado y se hayan ido corriendo”, externó el secretario del Ayuntamiento.

Por lo que hablará con la directora de Fiscalización porque él no presenció los hechos, y después con las afectadas.

Y poderles brindar una solución, independientemente de que a quien le corresponde sanción, a los inspectores de Fiscalización, que ya se tienen identificados”, declaró Roberto Hugo.

Externó que sí vio el video y aunque los inspectores pudieran tener razón en lo legal, en la manera que se condujeron y los jaloneos no son correctos.

Necesitamos tener más sensibilidad, estamos pasando por tiempos muy difíciles, todos, por las consecuencias económicas del COVID-19, independientemente que no era la forma” comentó Arias García.

Sobre el dinero que estaba en una de las bolsas, es un tema que también se hablará con la directora de Fiscalización.

Por lo que le pidió una disculpa por el trato que recibieron y mañana tendrán una reunión para poder darles una solución.

