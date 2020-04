Decide Salamanca dejar Mando Único

Salamanca, Guanajuato.- Pese a la creciente violencia, el Gobierno de Salamanca decidió terminar el convenio que tenía para que hubiera Mando Único en el municipio a cargo de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

Aunque las Fuerzas del Estado tuvieron presencia en Salamanca desde octubre de 2018, el convenio sólo tuvo una vigencia del primero de enero de 2019 al 13 de marzo de 2020.

Esto a pesar de que el Municipio no cuenta con un cuerpo local de seguridad bien conformado ni con la licencia para portar armas de fuego.

Además, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2019 se registraron 296 homicidios dolosos en Salamanca. Mientras que en el primer trimestre de este año, sumaron al menos 132 asesinatos en el municipio, según el conteo de AM.

Luego de que el Estado anunciara la eliminación del Mando Único, el Municipio de Salamanca no emitió ninguna postura, sin embargo, a AM se envió un comunicado en el que se informa que se contará con el apoyo de la Federación.

Además, los 103 elementos de las Fuerzas del Estado que llegaron a colaborar por tiempo indefinido, continuarán en Salamanca.

En el caso particular del armamento propiedad del Gobierno de Salamanca, éste ya fue entregado en su totalidad y está en poder del Municipio. En tanto, las autorizaciones para que el personal policiaco local pueda portar las armas y sea dado de alta en la Licencia Oficial Colectiva 87, los elementos deberán acreditar su capacidad legal ante la Secretaría de la Defensa Nacional”, informó el Estado.

La decisión de retirar el Mando Único se tomó sin consultar a todos los regidores, señaló el edil priísta, Óscar Ignacio González Alcaraz.

“Lamentablemente, no nos proporcionan mucha información y menos de los aspectos de seguridad, todo lo maneja ella (la Alcaldesa). También de la renuncia del director de Seguridad no nos informó, nos enteramos a través de la prensa, como de otras cosas. Siempre le hemos hecho saber que esa información queremos que se la diga al Ayuntamiento de primera mano”, expresó.

Por su parte, la regidora del PAN, Emilia Verastegui de la Garma, expresó que ahora que el Municipio asumió la responsabilidad, ya no se va a poder culpar a nadie de la falta de resultados en seguridad.

Si ella (la Alcaldesa) toma la decisión es porque tiene los elementos para poder garantizar la seguridad del municipio; si no es así, estaríamos en un problema. Yo creo que es una buena oportunidad para que el Gobierno Municipal se fortalezca; ahora que tiene la responsabilidad completa tiene la obligación de dar resultados positivos”, apuntó.

Dijo que es importante que pronto se adquiera la licencia para que los efectivos puedan portar armas de fuego. Y añadió que en la próxima sesión de Ayuntamiento se tratará el tema del plan de seguridad.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y miembro del Observatorio Ciudadano, Raymundo Gómez García, comentó que no ve un plan para detener los delitos en Salamanca.

Salamanca cuenta con 60 policías que todavía no están armados y van tres veces que cambian al coordinador de seguridad, el que entró todavía no tiene los exámenes de control y confianza, todo esto nos hace estar en una situación muy vulnerable y muy mal. No hay un plan y es desconcertante.