Red Anticorrupción pide a candidatos comprometerse con declaración patrimonial

León, Guanajuato.- La Red Ciudadana Anticorrupción de Guanajuato pide a los candidatos a alcaldes, diputados locales y federales, comprometerse con la transparencia con su declaración patrimonial.

Hizo un llamado a sumarse a la iniciativa "3 de 3 Por la integridad", presentar su declaración patrimonial, de intereses y fiscal y su propuesta por la integridad.

ADEMÁS: Sólo 2 candidatas han presentado su declaración 3 de 3

Este viernes, integrantes de esta red presentaron dicha iniciativa que plantea tres puntos a los candidatos que contienden por los 46 ayuntamientos municipales, las 36 diputaciones locales y las 15 diputaciones federales de Guanajuato.

Compromiso con la transparencia

El primero es comprometerse con la transparencia como un elemento medular en su contienda electoral.

Así como en su futuro desempeño en el puesto en caso de ser electo; regir su administración o legislatura de conformidad con los principios de gobierno responsable y abierto, tomando como eje central la inclusión ciudadana a través de la participación, escucha y colaboración activa en la toma de decisiones.

ADEMÁS: Candidatas del PAN y PRD presentan 3 de 3

E incluir en sus propuestas como candidato o candidata, así como en su plan de trabajo, una política de integridad como principal eje rector, garantizando los mecanismos necesarios para su cumplimiento.

Asimismo, los miembros de esta red ciudadana hicieron un llamado a todos los ciudadanos que se encuentran contendiendo para un puesto de elección popular a que se sumen a la iniciativa "3 de 3 Por la integridad" para que presenten su declaración patrimonial, de intereses y fiscal.

18 candidatos se suman a declaración patrimonial

Hilda Marisa Venegas Barboza, presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato señaló que hasta ahora son 18 candidatos los que se han sumado a esta iniciativa presentado su 3 de 3.

"¿Qué lectura damos a los ciudadanos si no quieren subir esta información? como ciudadana la lectura que le daría es pues que entonces no le intereso al candidato como ciudadana porque no se está comprometiendo con la ciudadanía.”

El que nada debe nada teme y a parte si quiero postularme para un puesto de elección popular quiero que sepan quien soy porque realmente mi intención es servir a la ciudadanía y no servirme", opinó Venegas Barbosa.

Agregó que hasta el último registro que tenían de candidatos que ya cuenta con un usuario y contraseña para subir su información son 80, por lo que también pidió a los partidos políticos y candidatos acercarse al Instituto de Acceso a la Información de Guanajuato para solicitar el usuario y poder participar.

Hay micrositio para ver la declaración patrimonial de candidatos

La información que suban los candidatos está disponible en un micrositio que es operado por el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y la ciudadanía puede consultarla en cualquier momento para conocer quiénes son los candidatos y qué hacen.

Los candidatos en el ámbito local pueden subir su información en la plataforma que está disponible en el sitio www.3de3partidospoliticos.gto.org/ y los candidatos que contienden para un puesto de elección federal pueden hacerlo en la página https://congreso2021.mx/

AM