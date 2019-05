Defiende Alcalde Cuarto Cinturón y atribuye accidentes a exceso de velocidad

Irapuato.- Más que hacer rectificaciones en el tramo del Cuarto Cinturón Vial donde han ocurrido varios accidentes, el Alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez señaló que los automovilistas deben respetar los señalamientos.

Destacó que todos los accidentes en esta vialidad han sido por falta de precaución y no de mala construcción, y recordó que las tres personas que fallecieron en esta curva, iban a exceso de velocidad o en estado de ebriedad.

No es nada más una modificación de obra, tendríamos que ver afectaciones, sigo insistiendo que toda vialidad, mientras no se respeten los señalamientos, cualquiera puede ser peligrosa, creo que no hay una calle en el Estado tan señalizada como el Cuarto Cinturón”, dijo.