Defiende Comisión de Turismo subsidio de 5 millones para el FIG

León.- El apoyo de 5 millones de pesos a la edición virtual del Festival Internacional del Globo (FIG) 2020 lo justifican en la generación de 610 empleos directos, la derrama económica de 100 pilotos y su staff y la proyección como un destino turístico.

Así lo defendió la presidenta de la Comisión de Turismo del Ayuntamiento de León, regidora Ana Coco Carpio Mendoza, en conferencia de prensa convocada por el PAN. Esto luego del cuestionamiento opositor por sostener el respaldo económico en igual monto al de anteriores ediciones cuando el evento era presencial.

Un argumento con valor que no debemos olvidar, ni siquiera en pandemia, es cuál es la vocación del turismo en nuestra ciudad, la segunda fuerza económica es el turismo que proviene de congresos y convenciones, y uno de los eventos más exitosos, que no tiene otra ciudad en el país, es el Festival del Globo”, indicó.

Dijo no tener el dato de la derrama económica prevista para la ciudad, pero defendió que, aunque sea mínima en comparación al evento presencial, se justifica con los gastos de los 100 pilotos que participan y su staff (hospedaje, alimentos, y otros).

Además se generan durante esos tres días 1,075 empleos totales en varios rubros (610 son directos con un valor promedio por persona de $8,000 durante el evento).

La regidora panista sostuvo que el FIG tendrá elevados gastos y pocos ingresos.

El festival no va a tener taquilla, venta de espacios para alimentos y bebidas, ni venta de campamentos, son pocos patrocinadores, muchos oficiales no participan. No hay ingresos pero sí hay gastos, los de mayor porcentaje están en la parte tecnológica con plataformas muy robustas que garanticen buena transmisión”, dijo.