Deja Toño Arredondo 'al aire' gastos por más de 82 mdp tras renuncia

Salamanca.- El exalcalde de Salamanca Antonio Arredondo Muñoz, no pudo aclarar gastos que van de los 6 mil pesos a los 82 millones de pesos, de acuerdo con el resultado de la revisión integral que hizo la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) a su trienio.

Ayer a.m. publicó que se encontraron anomalías en el periodo 2015-2018 por 184.6 millones de pesos de contrataciones y compras que no pudo solventar la administración a cargo de Arredondo Muñoz.

La revisión de los auditores arrojó 87 observaciones con diversas irregularidades de las cuales 65 no pudieran ser solventadas por el ayuntamiento salmantino.

Algunas de las áreas fiscalizadas solo pudieron reintegrar 427 mil 151 pesos y 124 mil 154 pesos se aclararon de dos observaciones.

Por la contratación de empresas fantasmas para la recolección de basura, el municipio no pudo solventar un gasto de un millón 486 mil pesos mensuales pagados al proveedor Assistant Roquette S.A de C.V, propiedad de un estudiante de 23 años habitante del municipio de Pedro Escobedo, Querétaro.

Tan solo en las observaciones 022 y 023 la cifra que no se solventó equivale a 138 millones 164 mil 878 pesos, lo que representa el 74.8 % del total revisado.

Las observaciones de mayor monto

En la observación 023 por 82 millones 266 mil 711 pesos por concepto de bienes y servicios, los auditores informaron que al menos 10 proveedores no fueron localizados en sus domicilios y en otros casos no estaban instalados en la dirección fiscal que proporcionaron.

Equipos Especiales para Rastros S.A de C.V, Comercializadora TEAMI S.A de C.V., Asesoría Dinámica del Sur S.A de C.V., Luis Iván Estévez Almanza, Rogelio Coronado Castillo y Fernando Valadez Zaragoza, son algunos de los proveedores fantasmas que no fueron localizados en las visitas de los auditores entre el 6 y el 19 de junio del 2019.

Ante las irregularidades detectadas se pidió al expresidente municipal proporcionar la

documentación de los servicios que prestaron dichos proveedores y respondió que era una

situación fuera de su competencia.

En relación con esta observación es importante destacar que, de conformidad con las normas que regulan las facultades y obligaciones del presidente municipal, las actuaciones que refiere esta observación estaban fuera de mis atribuciones”, respondió en un escrito Antonio Arredondo el 23 de agosto del año pasado.

“Con base en los elementos aportados y las diligencias realizadas, se efectuaron erogaciones por un total de 82,266,711.12 a diversos proveedores, por concepto de bienes y servicios; de los cuales se observa que no se acredita ni justifica la prestación, recepción y suministro de los bienes y servicios pagados. El registro realizado solo está soportado con póliza contable, comprobante fiscal, transferencia bancaria y en algunos casos con orden de servicio y/o contrato, sin que exista evidencia de requerimiento de las áreas, previa justificación de la necesidad específica, ni de la recepción de los bienes y servicios”, concluyó la auditoria.

Otra por 55.8 millones

Dentro de la Observación 022 del rubo de bienes muebles, activos intangibles, materiales y

suministros, ayudas sociales y servicios generales, el municipio de Salamanca no pudo solventar 55 millones 898 mil 167 pesos.

En total se observaron 207 erogaciones y solo de 161 se entregaron copias simples de diversos documentos para soportarlas que no sirvieron para solventar los gastos, por lo que ASEG pidió el 27 de agosto al municipio la documentación original.

“Se desconoce si la información proporcionada de las observaciones antes descritas; es la que respalda las operaciones registradas por el Municipio de Salamanca, Guanajuato., toda vez que en la información comprobatoria y justificatoria de la operación registradas, no se cuenta con los originales de las mismas en los archivos de este Municipio, razón por la cual no puedo afirmar ni confirmar que sea la que respalda las operaciones”, respondió el municipio el 2 de septiembre.

Cabe señalar que parte de las erogaciones observadas fueron durante la administración interina de José Miguel Fuentes Serrato que se desvinculó de las anomalías detectadas, a pesar de que sí formaban parte de su periodo.

“En lo que respecta a lo manifestado por el Ex Presidente Municipal Interino, sus argumentos

únicamente se limitan a referir que no son hechos propios en el periodo de su gestión, y en su

caso, las irregularidades escapan de sus atribuciones; no obstante, se precisa que las erogaciones observadas, se efectuaron durante el periodo del mes de junio de 2018 al mes de agosto de 2018, esto es, abarca también el periodo de gestión del exfuncionario”, se menciona en la auditoria.

Algunos de los proveedores señalados en las erogaciones de los 55.8 millones de pesos de no estar localizables por la ASEG son Urbanismo y Comercio Integral S.A de C.V., Desarrollo y Gestión de Proyectos Armex S.A de C.V. San José Proveedor Agropecuario S. de P.R de R.L y Rita de Casia García Quevedo.

6.5 millones en obra pública.

La ASEG también encontró que una obra de rehabilitación de las calles Benito Juárez y Francisco Villa, se observaron que al menos 6 millones 550 mil 632 pesos no fueron ejecutados en su totalidad.

Las anomalías que se encontraron en la revisión son en los rubros de alumbrado público, en

alcantarillado pluvial, banquetas y guarniciones.

No se proporcionó el soporte documental que avale la ejecución de la actividad, únicamente se proporcionaron los planos de obra terminada”, se anotó.

Tampoco se presentaron documentos que avalen la aplicación de carpeta asfáltica como consta en el proyecto de rehabilitación de las vialidades antes mencionadas.

“En relación con esta observación, es importante destacar que de conformidad con las normas que regulan las facultades y obligaciones del presidente municipal, las actuaciones que refiere esta observación estaban fuera de mis atribuciones. La supervisión de la ejecución evidentemente no corresponde al presidente municipal, pues como se advierte en el presente hubo una supervisión externa”, explicó a la ASEG el exalcalde Antonio Arredondo.

Las obras fueron ejecutadas por el proveedor Raúl Francisco Moedano Lara y supervisadas por la compañía Gruvial Host S.A de C.V.

Y la de menor cantidad

La cifra de menor cantidad que no se solventó en la auditoría corresponde a la pavimentación de la calle Hidalgo ejecutada por la empresa Compañía Solo S de R.L. de C.V., que no acreditó el ajuste del costo en un 20 %.

Compañía Solo con domicilio fiscal en Moroleón, es la misma empresa involucrada en la compra de mochilas por parte del Gobierno del Estado que destinó 80 millones de pesos a pesar de haber las ofrecido en 44.5 millones de pesos en un principio.

MCMH