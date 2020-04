Deja pandemia a adultos mayores sin fuente de ingresos

León, Guanajuato.- La contingencia sanitaria a causa del coronavirus ha golpeado en especial a los sectores vulnerables, como los adultos mayores, que incluso se han quedado sin una fuente de ingresos.

Un ejemplo de ello es Yolanda Trejo, quien actualmente no tiene forma de obtener ingresos para cubrir sus necesidades.

Yolanda relató que laboraba como empacadora en una tienda de autoservicio pero fue enviada a ‘descansar’ desde el 20 de marzo para evitar un contagio.

“Solo me dieron 750 pesos y un kilo de jabón”, contó.

Me he sentido mal y un poco deprimida porque no hay de dónde sacar dinero y luego tengo que estar saliendo al doctor porque en el Seguro no me dan el medicamento para componerme porque el calor me ataca bastante y es peor en la noche, me da mucha tos y no puedo dormir”.