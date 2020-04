Dejan para mejor ocasión festejo de Viernes de Dolores

Celaya.- Viernes de Dolores, fecha donde se acostumbra poner un altar afuera de las casas, decorar con flores y regalar agua para todo aquel que la pida, es una tradición que, en los barrios de la ciudad, en el centro y el Templo del Carmen por esta ocasión no se realizó.

Cada año, cientos de personas solían poner el altar, decorarlo con gran fe y devoción, para acompañar a la Virgen María en su advocación de “Nuestra Señora de los Dolores” pero a raíz de la emergencia sanitaria por el COVID-19 en esta ocasión no fue posible acompañarla.

“Llevaba 20 años seguidos poniendo mi altar, me juntaba con mis hermanas y cada una ponía un vitrolero de agua, a veces nieve o churritos para los niños, pero por las medidas que se han tomado no se puso nada, se siente raro, ya que es una tradición que nos permite acompañar a nuestra madre en su dolor” comentó María.

En la calle Hermenegildo Galeana, en el barrio de Tierras Negras, se ponía un gran altar, que desde hace 8 años reunía a los vecinos para recordar esta fecha, pero en esta ocasión tampoco se colocó.

Alejandro González, también desde hace ocho años, ponía una mesa con tres vitroleros mientras que el altar adornaba el lugar, pero para no arriesgarse decidió no ponerlo.

No puse altar este año por lo que está pasando, capaz que lo pongo y me dicen que lo quite, mejor no me arriesgo, esperamos el próximo año ya esté tranquilo y volver a ponerlo”