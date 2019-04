Dejará desabasto de antirretrovirales a 2,200 pacientes de Guanajuato sin tratamiento

Guanajuato capital.- Los 2,200 pacientes con VIH que atiende la Secretaría de Salud sólo tienen medicamento garantizado para un mes, pues el Gobierno Federal no ha enviado a la entidad ni el recurso ni el apoyo en especie para su atención.

El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, dijo tener conocimientos que el Gobierno Federal no ha licitado los antirretrovirales que deben suministre periódicamente a los pacientes con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y existe preocupación porque hay pocas reservas para continuar los tratamientos.

Detalló que en Guanajuato se atienden a 2,200 pacientes a través de los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención del VIH/SIDA y de las Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS).

Algo que me preocupa mucho es que no ha llegado el medicamento ni especie ni el recurso para los pacientes con VIH es un recurso que está centralizado también desde la Federación y no puedo dejar de atender a mis pacientes con VIH lo tenemos que decir así.