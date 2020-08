‘Dejaron de buscarlo’, Juan Carlos desapareció en 2018 y su madre aún no sabe de él

Juan Carlos fue víctima de la inseguridad que afecta al estado. El el 15 de julio de 2018 desapareció, tenía 13 años.

A su madre le dijeron que pudo haber muerto, pero nunca le entregaron su cuerpo, dejaron de buscarlo, las autoridades nunca activaron una alerta Amber y hasta hoy, su familia no tiene explicaciones.

De acuerdo con el sitio web de la Fiscalía General del Estado (FGE), hay 87 alertas activas de menores no localizados, aunque en las fichas de algunos casos se da cuenta de la localización de los pequeños. Pero el caso de Juan Carlos Velázquez Ramírez no fue incluido en estas alertas.

A su madre, María de Jesús Rodríguez Tinajero, el Ministerio Público le pidió esperar 72 horas después de su desaparición en la colonia Apatzingán.

En ese lapso recibió la visita de una joven, quien le aseguró que su hijo se había ahogado y no dio más datos.

Nosotros salimos a buscarlo por nuestro lado, supuestamente hubo unos testigos, pero a mi nunca me dijeron, nunca me llamaron para darme a conocer que ya habían interrogado a algunos testigos, hasta la fecha, la Alerta Amber no se ha subido”, asegura.

Le dijeron que murió ahogado

En el expediente relacionado con el caso se dio cuenta que el menor presuntamente estaba en una fiesta cuando comenzó una balacera y para protegerse se lanzó a un canal que estaba cerca del lugar.

Cuando mi hijo desapareció nosotros fuimos al Ministerio Público, ahí me dijeron que tenían que pasar 72 horas para poder tomar la denuncia, nosotros lo buscamos, después ellos me dijeron que iban a averiguar si entre los detenidos estuviera.

"Pasaron los días y tuve una visita en la madrugada de una chava preguntándome si yo era la mamá (de Juan Carlos) y ella me dijo: tu hijo se ahogó”, declaró María de Jesús.

… Pero nunca encontró su cuerpo

Esto fue referido por algunos testigos que estuvieron en el momento, pero a María nadie se lo notificó de forma oficial. Presuntamente, el adolescente murió en ese canal porque no hubo nadie que le pudiera prestar auxilio.

De acuerdo con este mismo expediente, la búsqueda se suspendió el mismo año que desapareció, un mes después, porque Protección Civil no localizó la colonia en la que se reportó que se le vio por última vez.

Autoridades se rindieron

La familia buscó en unidades del Servicio Médico Forense (Semefo), pero no lo localizaron y por ello volvieron a interponer una denuncia ante el Ministerio Público en la que refirieron la información que ya había recabado con sus propias investigaciones.

Nosotros pedimos una copia del expediente, leí unos cuantos renglones y ahí fue donde yo me di cuenta de que ya no se hizo la búsqueda correspondiente, cuando llamaba a la Fiscalía, Ministerio Público, me decían que no tenía noticias y desde entonces no he tenido noticias”.

Las autoridades se rindieron, dejaron de buscar a Carlos en agosto de 2018.

Este año, Carlos estaría cumpliendo 16 años.

De acuerdo con el informe del fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, durante 2019 se activaron 55 alertas, 18 activas estuvieron hasta marzo de 2020 y 37 inactivas hasta el mismo mes.

