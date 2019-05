Delegado del IMSS reconoce que ‘falta de todo’ en los hospitales

León.- El delegado del IMSS, Jorge Manuel Sánchez González, reconoció que al IMSS en Guanajuato le faltan los elementos necesarios para dar una atención de calidad a los pacientes.

Al delegado se le preguntó por los señalamientos que hizo en su renuncia el Director General del IMSS, Germán Martínez, quien denunció que el control del gasto impuesto por la Secretaría de Hacienda ha provocado que haya en la institución “pasillos de espera llenos de personas adoloridas y mal trato o retraso en la atención a pacientes, entre otros problemas .

Retrasos en cirugías programadas debido a la falta de material y mal trato por parte de personal médico y de enfermería son algunas situaciones con las que a diario batallan derechohabientes de la clínica T21 del IMSS.

Tal es el caso del señor Álvaro Rubén Sandoval Rosillo de 75 años, quien desde el 30 de abril espera en dicha clínica del Seguro Social a ser operado de una fractura en la mandíbula, pues por falta de material de osteosíntesis, el cual se usa para tratar fracturas óseas, su cirugía no ha podido realizarse.

Ayer (lunes) a las 2:30 bajaron a mi papá y lo ingresaron a quirófano porque según me dijeron que ya tenían el material, un rato después sale una doctora y me dice que se suspendió la cirugía porque no hay nitrógeno, que los tanques están vacíos y que así no se puede hacer la operación”, reprochó.