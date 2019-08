Delincuencia provoca que zapateros dupliquen gasto en seguridad

GUANAJUATO.- La inseguridad ha provocado que algunos zapateros dupliquen sus gastos para protegerse, de acuerdo con testimonios de productores que exponen en Sapica.

Rodolfo Carmona, de Confratelli, aseguró que han tenido que invertir hasta un 100% adicional en rejas y cámaras de seguridad.

Ricardo Durán, de Calzado Vannya, dijo que han tenido que modificar sus operaciones como consecuencia de las amanezas de la delincuencia.

En Calzado Elefante resienten también el mismo problema.

Adolfo Negrete aseguró que han tenido que invertir hasta un 80% adicional para fortalecer sus medidas de seguridad.

Por parte de la empresa Reypa, Miguel Reynoso contó que han sufrido robos, lo que incluso los llevó a contratar un velador y tomar otras medidas que lo han hecho gastar hasta un 40% más, de lo presupuestado al tema de seguridad.

Tuve que meter cámaras, alarmas, protecciones y contratar. También hay mucho temor a la hora de salir al banco, hacer algún movimiento, a veces no sacamos efectivo, pero tienen la idea y nos siguen, en una ocasión un auto me siguió hasta en dos o tres lugares, pero me le perdí y no pasó a mayores”, manifestó.