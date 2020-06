Demanda IACIP abrir información relacionada al Coronavirus

León, Guanajuato.- La presidenta del IACIP, Ángeles Ducoing Valdepeña, demandó al sector público responder las solicitudes de información relacionados con el COVID-19, aún y cuando los plazos legales de acceso a la información se encuentran suspendidos.

Hemos estado exhortando a todos lo sujetos obligados a que abran su información y respondan solicitudes de acceso en el tema de COVDI-19, es necesario tener la información al día. Les pedimos que de forma proactiva la información esté en sus páginas, que no tengamos que hacerlo a través de una solicitud”, declaró a AM.

Desde el 23 de marzo los plazos de respuesta a solicitudes de información pública están suspendidos y el Pleno del IACIP (Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato) acordó una nueva ampliación hasta el día 12 de junio.

Aunque la intención es retomar el lunes 15 los plazos legales, la Presidenta del IACIP comentó que no hay certeza pues dependen de las autoridades sanitarias.

Nosotros esperamos que ya no exista otra prórroga”, expresó.

“Tenemos que tomar ciertas medidas para no poner en riesgo a ninguna persona, los derechos fundamentales son la vida y la salud, sin embargo no significa que el acceso a la información se paralice, no debe de haber opacidad, por supuesto no”.

Portales y respuestas

A la fecha indicó que los ciudadanos han presentado 103 solicitudes de información pública relacionadas al tema del COVID-19 y advierten que en la mayoría las respuestas pueden encontrarlas en las páginas oficiales de las dependencias.

Retomó el informe de Transparencia Mexicana y Tojil que ubica a Guanajuato entre los 9 Estados que están transparentando las contrataciones ante la emergencia.

Si hay una información que no esté en las páginas, ¿qué recomendamos?, que se responda. Aunque los plazos están suspendidos ese derecho de acceso a la información ante la emergencia sanitaria es un derecho que no deben restringir”.

De no haber respuesta pueden acudir ante el IACIP para hacerlo notar, anotó, y hacer una recomendación a la autoridad, aunque legalmente no lo pueden exigir.

Para solicitudes de información pública que no sean del tema COVID-19 pero que para los sujetos obligados esté disponible y no implique ningún riesgo para su personal, igualmente el llamado es a que no esperen los plazos, y ya la entreguen.

El exhorto desde el Sistema Nacional de Transparencia y del IACIP es que, si esa información la tienen en un solo paso, sin poner en riesgo a nadie, que la den, aunque jurídicamente la tengamos por vista hasta el 15 de junio”, concluyó.

AM