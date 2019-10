Demanda PRI renuncie secretario del Ayuntamiento por fideicomiso de Estadio

León.- El PRI de León pide la renuncia del secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez, por ser pieza clave en la constitución del fideicomiso (año 2000) en el que Roberto Zermeño Vargas según hacía entrega del Estadio León al Municipio.

Por ética y por congruencia el Secretario del Ayuntamiento debería poner la renuncia en el escritorio del Presidente Municipal y, si no la quiere presentar voluntariamente, que el Presidente Municipal se la exija porque él fue quien creó, confeccionó, fundó y motivó ese contrato de fideicomiso", señaló en entrevista el presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, Denny Méndez Pérez.

Sostuvo que el mal diseño del instrumento jurídico del fideicomiso fue la causa principal que derivó en la pérdida del Estadio León e hizo imposible su defensa.

Le tendrían que haber puesto con todas sus letras la cláusula de que al término del fideicomiso, sea cual fuera el plazo, la propiedad del inmueble pasaba al Municipio, no se puso, es un error de preparatoria. El objeto del fideicomiso no se puso, casualmente, así los jueces no tenían para dónde hacerse, si hubieran contratado a Ignacio Burgoa para litigar el asunto, lo hubiera perdido sin esa cláusula”, indicó.