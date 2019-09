Demandan a Fiscalía a aclarar crímenes contra regidores

Guanajuato.- Los panistas se sumaron este jueves a las exigencias de que haya mejores resultados y mayor información en materia de seguridad.

El senador Erandi Bermúdez Méndez demandó que la Fiscalía del Estado dé con los responsables de los homicidios de los regidores del PAN en Comonfort y de Morena en Apaseo el Alto.

Hago una exigencia, que la Fiscalía no dé ‘carpetazo’ diciendo que es un crimen de delincuencia organizada o que suponga muchas cosas y que tenga que dar ‘carpetazo’ como en muchas ocasiones lo hace, cuando no investigan la situación, que no se salga por la tangente”, manifestó.