Demandan diputados pago justo de pensiones

Guanajuato, Gto.- Legisladores locales pidieron a diputados federales llevar a cabo reformas legislativas al sistema de pensiones para evitar que se siga utilizando la Unidad de Medida y Actualización para el cálculo de pensiones y jubilaciones.

El diputado del Partido Nueva Alianza, Juan Elías Chávez, recordó que en 2016, mediante una reforma constitucional, se creó la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para sustituir al salario mínimo como indicador de conceptos jurídicos como multas, prerrogativas o créditos, pero no para ser aplicable para el cálculo o pago de pensiones.

El no precisarse en la reforma constitucional que el cálculo o pago de pensiones tiene que ser en salarios mínimos y no en UMAS, generó la unilateral interpretación de distintos Sistemas de Seguridad Social, como el ISSSTE, quien, mediante circulares internas, ha ordenado el cálculo del monto de nuevas pensiones en base a la UMA y no en salarios mínimos, lo cual ha venido afectando a los beneficiarios que alcanzan el tope salarial de los diez salarios mínimos que establece la Ley del ISSSTE”, enfatizó.