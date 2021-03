Demandan familiares de desaparecidos más participación en su búsqueda

León, Guanajuato.- Todavía hay muchas más personas por encontrar y falta que la Fiscalía de Guanajuato involucre a los grupos de búsqueda de desaparecidos.

Luego de que el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre presentara a legisladores información acerca de las desapariciones en el estado, asociaciones señalaron que aún falta trabajo por hacer y sobre todo que les involucren en las búsquedas.

La representante de "De pie hasta encontrarte", Sandra Mercado, indicó que pese a la información presentada por el fiscal hace falta apertura para trabajar juntos y compartir una base de datos que contenga los hallazgos de colectivos, la cantidad de personas encontradas y los lugares en donde se han encontrado.

Que a todos nos dé la misma información, yo le he pedido algunas reuniones y mesas de trabajo y no solo mesas de información, pero no se ha llevado a cabo, tenemos desde diciembre que la pedimos y hasta el momento no nos dice nada… Me gustaría que él (Carlos Zamarripa) se acercara a nosotros y que pudiéramos trabajar en conjunto”, explicó.