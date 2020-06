Demandan partidos se esclarezcan asesinatos de excandidatos y funcionarios en Guanajuato

Guanajuato.- PAN, Morena y PRI demandan que se esclarezcan los asesinatos de excandidatos y/o funcionarios públicos en Guanajuato de los que nunca más tuvieron noticias.

Román Cifuentes Negrete, dirigente estatal del PAN, recordó el caso de dos regidores panistas asesinados: Cornelio López Moreno (en octubre 2019), en Santiago Maravatío, y José Luis Saucillo Méndez (septiembre 2019), en Comonfort.

"No se nos ha informado de que ya se tengan resultados de poner tras las rejas y a disposición de las autoridades a los responsables. Y como en todos los casos en los que se lastima a las familias la exigencia no debe ser otra más que pedirle a la autoridad que se cumpla el Estado de Derecho y no queden impunes”, opinó.



En el caso de Santiago Maravatío el regidor era un ganadero y la información es que se le privó de su libertad para obtener de rescate de una suma de dinero.

Y del joven regidor de Comonfort se manejó la versión de una posible confusión: “No tenía ningún problema ni vínculo con ninguna actividad sospechosa”, apuntó.

El dirigente del PAN enfatizó en la responsabilidad que deben tener todos los partidos políticos para buscar a candidatos íntegros para puestos de elección.

Sin noticias

En los vinculados con candidaturas o funcionarios de Morena hay cinco asesinatos. Tres en Apaseo el Alto, donde hoy son Gobierno: José Remedios Aguirre (11 de mayo de 2018), excandidato a la Alcaldía; Santos Alonso Cerritos (10 de octubre de 2018), director de Tránsito; Francisco García Ramírez (septiembre 2019), regidor.

Además: Jesús Nolasco Acosta (junio 2018), excandidato suplente a la regiduría en León. Y esta semana Joel Negrete Barrera, excandidato a Alcalde en Abasolo.

"Al igual que muchos asesinatos a lo largo y ancho de Guanajuato nos quedamos con una gran incógnita de qué sucedió, qué hay detrás de este tipo de asesinatos y hacemos un llamado para que nos lo aclaren. No tenemos información", señaló la presidenta en funciones del Comité Estatal de Morena, Alma Alcaraz Hernández.

En todos los casos fueron ejecuciones directas. Insistió en no revictimizar a las víctimas, pues no hay claridad y el móvil puede ser muy distinto en cada caso.

Planteó el revisar un esquema para investigar y tener información suficiente y oportuna del comportamiento patrimonial de los aspirantes a un cargo público.

“Tenemos que evitar la infiltración del narcotráfico y el crimen organizado”, sostuvo.

Del PRI fueron asesinados: Jorge Montes González (enero 2018), regidor y líder del partido en Celaya; José Juan Cárdenas Orozco (enero 2019), excandidato a la Alcaldía en Valle de Santiago; Arturo Figueroa (agosto 2019), exregidor en Villagrán. Además quien era tesorero de Abasolo, Mauricio Guerrero (noviembre 2019).

Otro caso fue el de Gilberto Muñoz Mosqueda (asesinado en mayo de 2019 en la ciudad de Salamanca), líder del Sindicato Nacional de la Industria Petroquímica.

Alejandro Arias Ávila, secretario general del PRI en Guanajuato, coincidió:

“En el caso de Gilberto algo se mencionó de detenidos, de los demás no se ha escuchado absolutamente nada. Si no han dado con los responsables al menos informar del avance de investigaciones, no al partido, a la ciudadanía”, apuntó.

Habló de no cerrar los ojos ante el problema de la infiltración del crimen en política.

HLL