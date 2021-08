Guanajuato.- La construcción de la autopista Silao a San Miguel de Allende todavía tardará un año más en echarse a andar.

Será hasta el segundo semestre del año 2022 cuando pueda publicarse la licitación para otorgar la concesión de dicha obra, informó Tarcisio Rodríguez Martínez, titular de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (SICOM), en entrevista con AM.

Y es que explicó que apenas están en el primero de cuatro pasos previos para poder emitir la licitación, que es la revisión de expedientes de propietarios de terrenos que vendieron u ofrecieron vender, luego sigue la elaboración de un estudio técnico sobre las características que deberá tener la carretera, después elaborar el estudio de aforo vehicular, posteriormente elaborar el modelo financiero y hasta el final, lanzar la licitación para otorgar la concesión a una empresa privada.

Porque informó que apenas el 19 de marzo el Gobierno del Estado firmó el convenio con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para la transferencia de la concesión que tenía la Federación al Gobierno de Guanajuato.

Y hasta el 14 de mayo se publicó dicho acuerdo tanto en el Diario Oficial de la Federación como en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Apenas días después de esas publicaciones, la SCT le entregó a la SICOM las cajas con los 167 expedientes de los propietarios de terrenos por donde pasará la autopista, que vendieron u ofrecieron vender hace años, cuando se realizó el primer trazo.

El Secretario explicó que empezaron a revisar uno por uno para saber en qué estatus legal y de compra-venta se encuentra cada terreno, porque además hay propiedad privada, ejidos y construcciones.

Pero no sólo es la revisión documental, sino también la ida a campo para hablar con los propietarios de los terrenos con el fin de validar lo asentado en los documentos, pues esas negociaciones originales se hicieron hace varios años, en el sexenio pasado.

Es un ‘rompecabezas’ de terrenos para autopista Silao a San Miguel de Allende

“A algunos (propietarios) no se les ha podido localizar, unos murieron, otros migraron, hay pagos pendientes. En el caso de que murieron los propietarios, hay herederos que no se han puesto de acuerdo o no han tratado el asunto de qué harán con esa propiedad."

“A quien aparece como titular se le está buscando para que refrenden su compromiso (de venta del terreno) para que pueda disponer de ellos el Gobierno del Estado. En eso estamos."

“Esto es una parte, pero no es el total del trazo. Hay lunares, no todos los predios están de continuidad, a la SCT también le hizo falta, hay que cubrir esos lunares”.

Una vez que la SICOM haya armado todo el “rompecabezas” de terrenos, sabrá con exactitud cuántos ya se compraron totalmente, cuántos están a media operación, cuántos ya se pagaron, cuántos no, cuántos faltan por escriturar.

Y con esa información, podrán determinar de cuántos disponen y cuántos les faltan todavía para completar el trazo de toda la autopista. Por eso es que ahora todavía no se puede saber ni cuántos terrenos se han comprado y ya se dispone de ellos, ni cuántos faltan.

Hasta que se tenga toda ese mapa completo es que se podrá saber cuántos predios faltan por comprar.

El Secretario de Infraestructura calculó que esta revisión documental y de campo concluirá hasta el primer semestre del próximo año.

Estudios y más estudios para autopista Silao a San Miguel de Allende

Paralelamente a esta revisión, “estaríamos ya muy cerca de licitar otros estudios, cerca de un mes, que será la definición técnica de las especificaciones de la construcción."

“Tenemos un trazo preliminar, para con el estudio tener un trazo definitivo, para definir el trazo final a licitar”, señaló Tarcisio Rodríguez.

Una vez que hayan concluido éste, se realizará el estudio de aforo vehicular. Posteriormente se harán los estudios del modelo financiero. Para ello se requiere, como dato básico, el número de vehículos, pues sobre eso se define el costo del peaje de la autopista.

“Son tres piezas: la técnica, financiera y legal”, sintetizó el funcionario.

Cuando ya se concluya la elaboración de los tres estudios, hasta entonces podrá emitirse la licitación.

Pagará empresa proyecto ejecutivo de autopista Silao a San Miguel de Allende

El proyecto ejecutivo lo realizará y pagará la empresa que resulte ganadora de la concesión.

“Nosotros les ponemos los requerimientos técnicos y ellos lo hacen. La SICOM lo revisará y validará”, precisó el Secretario.

