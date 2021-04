Denuncia Juan Pablo Delgado mala alimentación para policías municipales

León, Gto.- Juan Pablo Delgado Miranda, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Alcaldía de León, insistió ayer en la mala alimentación que reciben los elementos de Seguridad Pública del municipio.

En campaña por el Mercado del Retiro explicó que al menos 12 elementos se acercaron a denunciar por redes sociales, la mala calidad del desayuno que les dan con un descuento de 20 pesos de su nómina.

“Esto les había causado infecciones gastrointestinales, lo que hicimos fue querer documentar pero al llegar a la zona en Cepol Poniente pudimos ver que es un desayuno muy básico”, explicó el candidato.

La ración incluye un bolillo o pan dulce, cinco cucharadas de frijoles con huevo y salsa, una gelatina de 125 gramos.

“Desde la perspectiva debemos cuidar al personal con las medida nutricionales adecuadas, más cuando se trata de una corporación que debería estar en los estándares más altos de alimentación”, aseguró.

La estimación del candidato de lo que se gasta por año para la aplicación de esta prestación es de cuatro millones de pesos por parte del Municipio.

“Cómo puede reaccionar mejor una corporación cuando el primer acto que realiza el Municipio para ellos es una acción que no cumple con los estándares nutricionales, es insuficiente”, platicó para AM.

Durante el día los elementos compran lo más barato para alimentarse, razón por la cual su nutrición es desproporcionada y genera situaciones de sobrepeso y problemas físicos.

“Sólo se les da una botella de 500 ml. de agua, más cuando el calor está a todo lo que da con un uniforme como el que portan, estos testimonios revelan en gran medida los tratos dentro de la corporación de Policía”, finalizó.

La propuesta del candidato en materia de “Salud Nutricional y Activación Física” implica fortalecer a la Dirección de Desarrollo Nutricional del DIF y a la Comisión Municipal del Deporte.

Luego de desayunar dos quesadillas en la fonda de María Lara, quien tiene 47 años de trabajar en el mercado “El Retiro”, Juan Pablo se acercó con varios comerciantes y comensales de la zona.

Los invitó a tomar en cuenta su propuesta de facilitar créditos para los trabajadores de mercados que no se encuentran en el régimen fiscal.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.