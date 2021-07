El PAN denuncia gastos de más en campaña de Mauricio Trejo Pureco

Guanajuato.- El PAN denunció que el priísta Mauricio Trejo Pureco rebasó el tope de gastos de campaña en 990 mil 811 pesos, lo cual podría tener como consecuencia la anulación de la elección del 6 de junio, en la cual ganó.

Eduardo Aguilar, coordinador jurídico del equipo de campaña del ex candidato Luis Alberto Villarreal García, señaló que el tope de gastos de campaña en ese municipio fue de 1 millón 363 mil 822 pesos.

Pero afirmó que en realidad gastó dos millones 354 mil 633 pesos en eventos que dejó de reportar al INE, con los cuales rebasó en 73% el tope de gastos de campaña autorizado por el IEEG.

“Lo que nos hace suponer que hubo recursos de procedencia ilícita, esto es muy grave”, sostuvo Eduardo Aguilar, aunque dijo que no pueden presentar las pruebas que sostienen esta afirmación porque pudiera violarse el principio de presunción de inocencia.

Estos gastos surgieron de más de 150 eventos no reportados desglosados así: más de 23 eventos no reportados por el candidato priísta, 62 eventos que le costaron cero pesos y que reportó después de celebrarse el evento, cuando debía ser antes, y 59 eventos que reportó en menos de los siete días que están obligados los candidatos.

Por todos los hechos anteriores, el abogado panista, quien fue director jurídico del CEN del PAN, anunció que se presentará una denuncia penal sobre estos hechos ante la Fiscalía General de la República.

Más investigaciones en su contra

Reveló además que Mauricio Trejo tiene 16 averiguaciones previas que viene arrastrando por hechos pasados.

Informó que la impugnación donde se señalan estos hechos fue presentada ante el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato 4 días después del cómputo municipal, que se realizó el 9 de julio. Es decir, tuvo que haber sido a más tardar el 13 de julio.

Dijo que presentaron una impugnación de más de 127 hojas, más las pruebas.

Consideró que se resolverá después del 22 de julio, día en que el INE presentará su informe de gastos de campaña de los candidatos en todo el país.

Raymundo Bolaños, coordinador general jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, agregó que esto hace evidente la transgresión de varios normativas electorales. “La falta del reporte del gasto público lleva a la anulación de la contienda, Iremos hasta las últimas consecuencias”, advirtió.

Afirman que gastó tres veces más que lo reportado

En conferencia de prensa, Eduardo Aguilar afirmó que “son más de 150 eventos no reportados. Cuando evades informar esto, es que algo estás ocultando”. Y dio algunos ejemplos.

Uno el 15 mayo con 200 personas, no lo reportó al INE y dijo que gastó cero pesos y al menos costó 100 mil pesos.

Otro evento el 29 de mayo con 600 personas y una cotización del salón de eventos concluye que costó por lo menos 600 mil pesos.

Otro evento del 16 de abril con 60 personas, que no reportó y dice que no le costó ni un peso.

Explicó que se dieron cuenta de estos actos de campaña, porque Mauricio Trejo los publicó en sus redes sociales, pero en el INE ni te lo reporto, ni te aviso y si te lo reporto te digo que costó cero pesos.

Esto es por lo menos tres o cuatro veces más de lo que reportó haber gastado. Cuando un candidato gasta tanto dinero y no la reporta, la conclusión natural es que se trata de un gasto no reportado, pero ojo, tampoco de un ingreso no reportado.

"Y él no dijo de dónde gastó el dinero". Suponiendo que se haya gastado 1.3 millones de pesos, sin haber rebasado el tope de gasto, ¿por qué sólo gastó 400 mil pesos? porque gastaste dinero de un lugar que no quisiste decir.

Cuando le mientes a la autoridad, es porque no tienes facturas, y porque tampoco quiso decir de dónde sacó el dinero. Hay que pedir al señor Mauricio Trejo de dónde sacó el dinero”, sostuvo el exdirector jurídico del CEN del PAN.

'Hizo campaña en veda electoral'

Agregó que además el candidato priísta a alcalde de San Miguel de Allende hizo campaña en veda electoral, porque le pidió a Facebook que pautara videos del 1 al 3 de junio, cuando el 3 de junio ya era de veda electoral, pues el 2 de junio fue el último día que tenían los candidatos para hacer campaña.

“¿Y saben cómo nos dimos cuenta? El mismo Facebook está diciendo que hubo gasto el 3 de junio de la página de Mauricio Trejo y llegó de 100 mil a 500 mil personas (los tres días). y le dieron click 60 a 70 mil personas.

“Fueron dos videos: 90 mil personas que vieron el video un día que ya no se podía hacer campaña.

Raymundo Bolaños Azócar, coordinador general jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, también presente en la conferencia de prensa, agregó: “Esto es claro, es algo que viola la Constitución. El Tribunal Electoral ya ha anulado elecciones, como en Aguascalientes en un distrito electoral en 2015.

“Estos son elementos suficientes que son recursos de procedencia ilícita de los cuales el INE no se dio cuenta”.

Román Cifuentes Negrete, presidente estatal del PAN, agregó: “¿Por qué para nosotros es importante San Miguel de Allende,? tenemos un especial interés en que no haya simulaciones ni trampas, que no se oculte nada.

En el caso muy particular de San Miguel de Allende nos preocupa y para nosotros es grave las violaciones a la ley electoral, se omitieron recursos y se rebasaron los topes de gastos de campaña y estaríamos ante el supuesto de la nulidad de la elección”.

Dijo que quieren que quien haya ganado lo haya conseguido sin trampas, sin violaciones a la ley y que no haya ningún ilícito.