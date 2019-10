Denuncia despido por represalia en control animal

León.- Sin una notificación legal de por medio y sin acreditar una causa justificada, el Centro de Control y Bienestar Animal despidió el pasado viernes a César Iván González, un trabajador que había declarado sobre el caso de la muerte de una perra en manos de otro de los empleados del lugar.

El despedido señaló que se trata de una represalia por haber evidenciado al responsable de aquel acto, quien es familiar del líder sindical del gobierno local.

Desde el pasado mes de septiembre se dio a conocer el caso de Marco Gustavo Basaldúa Rodríguez, un empleado del Centro de Control y Bienestar Animal que golpeó con un tubo a una perra que estaba en un albergue por ser trasladada a las instalaciones de la dependencia en que labora.

El señalado del hecho es yerno de Mario Carrillo, líder del Sindicato de Trabajadores de Presidencia Municipal.

César Iván llevaba poco menos de un año laborando como auxiliar operativo cuando fue el testigo de este hecho que se dio en enero de este año, y en ese mismo mes fue citado a declarar ante la Contraloría Municipal.

Me dieron una resolución de que no tuve nada que ver, porque ese día yo sólo iba acompañando al señor Marco Gustavo, llegando al albergue cuando le dio un tubazo a la perra y la mató”, comentó.

En esos días acababa de oficializar su ascenso a Auxiliar Administrativo, pero tras su declaración el ascenso fue revertido y tuvo que continuar en su mismo cargo.

Pero el viernes 25 de octubre durante su jornada de trabajo fue llamado por Emmanuel Daniel Rodríguez Martín del Campo, director del Centro de Control y Bienestar Animal, quien le avisó que no seguiría trabajando.

Le comenté que debía dar un oficio o una hoja donde me diera el motivo por el cual me despiden, y me comento que no, y que debía ir al área de Relaciones Laborales”, pero tampoco en esa área le dieron algún documento donde justificara la baja, e incluso le dijeron que desconocían el motivo.

Al regresar a las instalaciones del Centro le fue impedido el acceso por el titular del lugar, pero se le condicionó entrar sólo por sus pertenencias para ya no volver a ingresar.

Ante esta situación el ahora exempleado señaló que su despido es originado por orden del líder sindical pues, “Marco Gustavo mató una perra y yo fui a declarar contra él, y entonces el licenciado Mario Carrillo no me quiere tener trabajando aquí y por sus órdenes no me dejaron hoy pasar”.

El responsible, cobra por estrés

Mientras tanto, el responsable de la muerte de la perra que se dio en enero de 2019 sigue recibiendo pago como empleado, pues sólo está incapacitado.

Así lo confirmó el director de Desarrollo Institucional, José Alberto Martínez Aguayo, quien externó el pasado jueves 24 de octubre sobre Basaldúa Rodríguez que “su condición es que presentó un formato de incapacidad. Fue de aproximadamente 15 días y el motivo fue que le dieron incapacidad porque le afectaba a su salud la condición de estrés a la que venía estando sometido en su trabajo”.

