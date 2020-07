Denuncia diputado a AMLO por INSABI sin reglas

El diputado leonés Éctor Jaime Ramírez denunció al presidente ante la Secretaría de la Función Pública por no emitir en tiempo el reglamento de operación del INSABI.

El reglamento debió publicarse el 30 de junio, pero no se ha hecho.

Consideró que la falta de reglas de operación ponen en riesgo a los derechohabientes, en especial frente a la pandemia de Covid.

CMDX.- El diputado federal leonés, Éctor Jaime Ramírez Barba, denunció ante la Secretaría de la Función Pública al Presidente de la República, al Secretario de Salud y al titular del INSABI, por no emitir en tiempo las reglas de operación de ese Instituto.

Como Secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados presentó la denuncia formal por la omisión en la expedición de las disposiciones reglamentarias del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) que sustituyó al Seguro Popular.

El decreto mandata al Ejecutivo Federal a emitir las reglas dentro de los 180 días siguientes a su entrada en vigor, plazo que se cumplió el pasado 30 de junio.

“La irresponsabilidad no puede quedar impune, ni tampoco prolongarse, si los funcionarios federales no pueden cumplir, o no los dejan trabajar, deben renunciar para que alguien más se haga cargo”, denunció.

No podemos mantener la misma farsa, INSABI será incapaz de cumplir con las promesas presidenciales de atención universal gratuita y de calidad. Urge corregidor errores”, expuso el legislador federal leonés.

Seis meses operando sin reglas

El retraso en la operación del INSABI es un asunto grave, anotó, que vulnera los derechos de 60 millones que no cuentan con seguridad social y que están en serio riesgo frente a la pandemia de Covid-19 que ya rebasa las 35 mil víctimas.

Consideró increíble que luego de 6 meses de entrar en funcionamiento el INSABI todavía no sepan cómo van a organizarse.

En su momento advertimos que era un error desaparecer el Seguro Popular, sobre todo, ante la improvisación con la que se hizo la reforma a la Ley General de Salud y se creó este nuevo sistema de ‘salud para el bienestar’, que prometió salud nórdica, pero que solamente está entregando sufrimiento, desabasto de medicamentos y obstáculos para que los enfermos reciban sus tratamientos”, dijo.

El médico leonés acusó “una franca ignorancia e incompetencia, personificada en Juan Ferrer Aguilar, titular del INSABI, arqueólogo tabasqueño designado por López Obrador para emprender la transformación al sistema de salud”.

La petición a la SFP que encabeza la doctora Irma Sandoval es que se inicie un procedimiento por faltas administrativas graves en contra del Ejecutivo, el Secretario de Salud y el titular del INSABI, por violar la ley y retrasar la adecuada operación.

Sin reglas de operación nos preocupa el uso que se esté dando al Fondo de Salud para el Bienestar y a los 40 mil millones de pesos que se autorizaron liberar para ser administrador por el INSABI”, anotó.

Ramírez Barba urgió a que haya reglas claras para el uso de los fondos, clarificar los procedimientos de entrega de recursos a las entidades federativas y ampliar la cobertura de enfermedades que provocan gastos catastróficos, de lo contrario habrá más sufrimientos y muertes evitables.

