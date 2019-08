Denuncia discriminación hacia su hija en el SABES; la reintegran a clases

Celaya.- A través de una denuncia ciudadana, una madre de familia señaló que en el SABES de la colonia San Juanico no le admitieron a su hija para estudiar porque sufre una discapacidad.

Eloisa Hernández, madre de familia afectada, Comentó que su hija hizo el examen para ser admitida en el SABES y obtuvo 888 puntos y los necesarios son 900, externando que la pusieron en lista de espera y que a otros niños que ni siquiera hicieron examen los aceptaron.

Mi hija tiene una discapacidad, tiene déficit de atención y problemas de lenguaje, la directora me estuvo diciendo que fuera, yo iba y fueron varias veces y al final rechazo a mi hija por ser discapacitada, ya que estuvo recibiendo niños que no hicieron el examen y los admitió"

Señaló que la pusieron en lista de espera, que incluso la niña habló con la directora pidiendo entrar pero fue la misma negativa con la directora.

Resaltó que ya habló con la alcaldesa Elvira Paniagua, y que ella le dijo que "todos tienen derecho a la educación" por lo que mando personal a hablar con la directora pero la respuesta fue la misma.

Ya me la rechazaron y quiero saber por qué, la niña esta en lista de espera, con 888 puntos junto a un niño con un puntaje de 765 y otro con 565, bueno no se si a ellos los aceptó, pero si ha recibido a otros niños que no han hecho el examen"