Denuncia ex Contralor de Salamanca que luminarias son ‘la ‘punta del iceberg’

Salamanca.- Las irregularidades acreditadas por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) en el gobierno municipal de Salamanca de la alcaldesa Beatriz Hernández, son solo la "punta del iceberg" de varios contratos realizados de manera ilegal que ascienden a por lo menos 100 millones de pesos.

Lo anterior lo señaló el ex contralor de Salamanca, Miguel Enrique Cordero Saucedo, que agregó que la alcaldesa y más funcionarios municipales estaban enterados que había irregularidades en la adjudicación directa de las 22 mil luminarias y la renta de una camioneta blindada, ambos otorgados a Soluciones Móviles Hidalgo y no tuvieron voluntad para solventar las observaciones.

"Es la punta del iceberg, debe ser como el 40%, yo en algún momento he calculado que asciende hasta unos 100 millones de pesos adjudicados mediante estos medios irregulares de contrataciones. Aquí son más de 40 millones pero hay más, yo llegué a cuantificar alrededor de 100 millones en el ejercicio 2019 en los primeros nueve meses, ya en los últimos meses no se me dio información".

Asegura que sabían de todas las irregularidades

Afirmó que la administración municipal de Salamanca prefirió intentar ocultar el problema que atenderlo y lamentó que pese a que se han comprobado las irregularidades, la alcaldesa siga negando la realidad.

"Lo que ha concluido la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato es cierto, a mí de manera personal me constan los hechos y las observaciones que se hicieron, yo de manera personal pude comprobar varios de estos señalamientos e inclusive varios de ellos los comenté con la alcaldesa, con el tesorero, con los dos síndicos del Ayuntamiento y con la actual Secretaria del Ayuntamiento y desestimaron las observaciones que se les dijo y no quedó la cosa ahí, ya que las fricciones que empecé a tener con la administración fueron motivados por los señalamientos que les hice".

Expuso que las advertencias acerca de que los procesos de adjudicación estaban siendo erróneos causó que se ganara la enemistad del Ayuntamiento, que optó por removerlo de manera arbitraria.

No tuvieron la disposición de resolver y hasta la idea fue ocultar las cosas mediante esos expedientes que se extrajeron (...) Tarde o temprano la verdad tenía que salir a la luz, era algo que no se podía ocultar, es una irregularidad muy grande y de un monto significativo. Entonces, no entiendo la actitud de seguir negando la realidad y no afrontar el tema, se debería admitir que se han cometido errores y que se tienen muchas deficiencias de control".

MCMH