Denuncia familia a policías de León por abuso, que incluye balear a su perro

León, Guanajuato.- El 27 de febrero Carlos y su familia veían el partido León -Cruz Azul cuando alguien empezó a patear la puerta.

Carlos se asomó por la ventana y vio una decena de elementos de la Policía municipal que intentaba entrar a su hogar en la colonia Los Ángeles.

De inmediato comenzó una transmisión en vivo en su Facebook para documentar los hechos. Después de unos dos minutos los agentes entraron y él les exigió una explicación.

Aseguró que fue ignorado y sometido entre tres elementos que comenzaron a darle puñetazos. Su esposa seguía grabando y les pidió que se detuvieran. A lo que un policía de inmediato le arrebato el celular y la golpeó, según dijo el afectado.

Yo le doy el teléfono a mi esposa y me acerco para la puerta para yo estar primero con ellos, a mí me avientan para adentro y al perro, a mi esposa también le arrebatan el teléfono y la empiezan a amenazar que para qué grababa. Pero ellos no sabían que se estaba transmitiendo en vivo y el teléfono ya no apareció, pero ahí quedó la transmisión”