Denuncia joven presunto abuso policial

León.- Una joven formalizó su denuncia en contra de un oficial de la Policía Municipal, quien presuntamente la agredió y amenazó cuando ella grabó la detención de su amigo.

Esto ocurrió a las 9:20 de la noche del domingo 8 de noviembre en la calle Sauz del Valle casi esquina con el bulevar Hidalgo, en la colonia Valle de León.

Dayana platicó que esa noche, ella y su esposo llevaron a un amigo al bar “Los 3 Amigos”, ubicado en dicha dirección.

El amigo de Dayana le pidió que se encargara de sus pertenencias y mientras se las entregó, uno de los oficiales al parecer se molestó y comenzó a forcejear con la joven.

Ella comenzó a grabar cuando su amigo le gritó para que se acercara, pero el oficial se lo impidió.

Me dijo que estaba obstruyendo su labor, pero me empezó a amedrentar y yo intenté impedir que me quitara el teléfono”, recordó.