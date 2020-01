Denuncia la Secretaría de Salud el caos y descontrol provocado por el Insabi

León.- Durante la primera semana de operaciones del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) sufre un descontrol administrativo y operativo.

Así lo declaró este miércoles el titular de la dependencia estatal, Daniel Díaz Martínez quien aseguró que pese a la desorganización que provocado la entrada en vigor del nuevo sistema de salud, no se ha dejado de atender a ninguna persona que requiera los servicios de salud.

Sin embargo, dijo preocupado que esta mañana la Federación emitió un comunicado en el cual, en lugar de aclarar e informar a la población, genera mayor confusión e incertidumbre al dar a conocer que con el Insabi la atención de tercer nivel no será gratuita.

"En ese comunicado se informa que padecimientos que se atienden en un tercer nivel de atención, como el Hospital de Alta Especialidad del Bajío, sí van a tener un costo, pero hay que recordar que en el estado hay hospitales que realizan funciones de segundo y tercer nivel como el Hospital General de León", explicó.

¿Y ahí qué le vamos a decir al paciente? ¿Sí le cobramos o no le cobramos? porque tenemos hospitales generales como los de Celaya e Irapuato que tienen terapias intensivas y áreas de especialidad como cardiología donde se atienden a pacientes que no pueden entrar de manera instátanea a los hospitales de especialidad y no podemos dejarlos de atender", manifestó.