Denuncia velador penalmente a agentes de la Guardia Nacional tras agresión a golpes

Purísima del Rincón, Guanajuato.- El velador de un albergue fue agredido a golpes presuntamente por elementos de la Guardia Nacional en Purísima del Rincón.

El afectado aseguró que los agentes federales llegaron e ingresaron sin permiso al establecimiento buscando presuntamente droga, pero nunca encontraron nada.

Además, la víctima interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, pero no recibió una respuesta sobre si se le dará seguimiento a la investigación al tratarse de la Guardia Nacional.

El suceso ocurrió alrededor de las 11 de noche de este lunes en el albergue Gandhi, ubicado en la calle Ignacio Zaragoza sin número, de la colonia San José de la Presa.

Martín Méndez, originario de León, contó para AM/Al Día, que desde hace dos meses trabaja como voluntario de velador en el albergue.

Sin embargo, la noche del lunes al menos 6 agentes de la Guardia Nacional, cuatro hombres y dos mujeres, se estacionaron cerca del establecimiento.

Llegaron y desde afuera me gritaban que abriera y les diera 'la porquería'. Yo les dije que no había nada y cuando fui por las llaves para abrir, ya estaban forzando la puerta de la malla ciclónica", relató.

Cuando estaban adentro, me metieron al cuarto donde en ratos me acuesto y me seguían diciendo que dónde estaba 'la porquería'. Insistí que no había nada mientras los demás buscaban y tiraban todo", platicó Martín.