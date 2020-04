Denuncian a Inegi por despidos debido a contingencia sanitaria

León, Guanajuato.- Responsables de verificación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) denunciaron que fueron despedidos a causa de la contingencia sanitaria.

Un supervisor de verificación contó a AM que el pasado 31 de marzo comenzaron con el trabajo de verificación, ese mismo día se les indicó no salir a campo por tiempo indefinido y permanecer en casa.

El personal fue citado para entregar al Inegi el material de trabajo y les informaron que se pospondría la etapa de verificación; luego, el 3 de abril los citaron pero ahora para la firma de papeles, con asunto de conclusión y sin más información al respecto.

Acudieron mis verificadores y les dieron unas hojas con asunto de conclusión que debían firmar, si no firmaban el responsable de verificación les leía un documento con nombre de instructivo donde les notificaban la situación”.

El 7 de abril sucedió lo mismo con los supervisores.

“Argumentan que es una conclusión de contrato y que legalmente no se podría proceder contra la institución. El contrato que tenemos era hasta el 17 de abril, tanto supervisores de verificación como verificadores, solo pedimos que nos respeten el contrato.

Había personas que ya no tenían dinero para realizar el trabajo y los encargados decían que pidieran prestado y que después el Inegi pagaba y el que no trabajara por no tener dinero le descontaban el día y el gasto de campo de ese día se lo quitaban”.