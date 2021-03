Denuncian acarreo por vacunas en Salamanca

León, Gto.- La Secretaría de Salud de Guanajuato acusó que los Servidores de la Nación llevaron acarreados a Salamanca para aplicar la vacuna, entorpeciendo el proceso.

“En Salamanca tengo el reporte de nuestro Jefe de Jurisdicción donde llegan camiones (la semana pasada) con personas trasladadas por los Servidores de la Nación argumentando que estaban registrados en la plataforma y esto generó desorden porque querían meterlos a las filas”, señaló el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez en el programa radiofónico FL Noticias con Carlos Olvera.

Mencionó que han pedido a la Secretaría de Transparencia del Estado tomar nota de las incidencias que se presentan en el proceso de vacunación en Guanajuato.

Nuevamente cuestionó que se ponga en manos de la Secretaría del Bienestar del Gobierno federal la vacunación cuando no tienen ninguna experiencia en el tema. Refirió la inutilidad de la plataforma federal, puntos no ideales, filtros innecesarios.

Apuntó que normalmente el primer día de las jornadas de vacunación en un municipio hasta pernoctan y hay largas filas, pero en los siguientes ya no es así.

“No hay necesidad de pernoctar, hay que localizar el punto más cercano”, dijo.

El Secretario resaltó que “funcionó la llamada de atención” sobre la temperatura a la que se recibió la vacuna la semana pasada y ahora llegó a 5 grados las 37 mil 200 recibidas el domingo para seis municipios, que se suman a 150 mil 016 aplicadas.

Reportó que se registran mil 742 casos activos del virus en Guanajuato. La ocupación es del 15.6% con 402 pacientes hospitalizados de los cuales 282 están confirmados para COVID-19 y 113 muy graves conectados a un ventilador.

“Nos preocupa mucho que a un año de distancia todavía haya esta gran movilidad de las personas, que no haya lecciones aprendidas, ojalá este puente (de asueto) y Semana Santa no se vayan a convertir en un verdadero calvario”, expresó.

Lamentó que han muerto 144 trabajadores del sector Salud por COVID-19, sin embargo “muchos que aplican la vacuna no la han recibido, es ilógico y frustrante”.

También piden la vacuna para quienes tienen factores de riesgo, como son enfermos renales crónicos o los trasplantados, aunque no tengan los 60 años.

Pidió seguir las fuentes oficiales para tener certeza de los puestos de vacunación. Y a no acudir a otros municipios pues las dosis están calculadas para esas zonas.

No hay que confiarse

“No es momento de bajar la guardia. Lo peor que podemos hacer es confiarnos, es momento de que ya hayamos no sólo aprendido a convivir con el virus sino a protegernos”, señaló el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, en un programa “A un año del COVID-19” transmitido por TV4, aunque grabado hace dos semanas.

Llamó a confiar en las vacunas pero no descuidarse por haber recibido una dosis. La generación de anticuerpos inicia a partir del día 7, y en promedio en 20 días.

“No piensen que al día siguiente van a quitarse el cubrebocas y reunirse en familia”.

“Tengan su comprobante porque no se pueden mezclar las vacunas, debe ser del mismo laboratorio. Todavía no se conoce con certeza qué pasa si mezclas”, indicó.