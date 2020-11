Denuncian camioneros agresiones por pedir a pasajeros usar cubrebocas

León.- Al menos dos operadores de transporte público han sido golpeados en León por pedir a los pasajeros que usen cubrebocas al subir al camión.

Lo anterior fue comentado por Daniel Villaseñor, presidente de los Transportistas Coordinados de León, quien detalló que estos hechos sucedieron en las rutas que circulan por las colonias San Juan de Abajo y Medina-Alfaro, aunque se reservó de dar más información por seguridad de los choferes que sufrieron golpes en uno de los casos por cuatro personas y en el segundo por 5, que los llevaron a ser hospitalizados; por fortuna ya están nuevamente laborando en rutas diferentes, debido a que dijeron sentirse atemorizados.

“En los videos de las cámaras de la unidad, que no cuentan con audio, se logra ver que se suben dos usuarios en los dos eventos, van sin cubrebocas, se ve mímica que les pide el chofer que lo usen y ellos voltean hacia afuera, como que silban y se suben otros tres, lo golpearon: Fue ataque cobarde, en un caso fueron cuatro, en el otro cinco barbajanes, los golpearon a puño cerrado y ambos fueron al hospital, afortunadamente ya están bien”.

Detalló que el hecho fue sabido por la mayor parte de los colegas, que han decidido a lo mucho hacer invitaciones a la ciudadanía, pero no obligarlos, ya que ni siquiera el reglamento del Transporte permite prohibir que un pasajero suba, pese a que no porte su cubrebocas.

Es una invitación a los que no traen, porque obligarlos el reglamento lo prohíbe, como también no podemos evitar que se suban cantantes y vendedores, además no somos autoridad para negarle el servicio, el reglamento nos obliga a dar servicio a toda persona, incluso si no usa cubrebocas”, comentó.