Denuncian en Profeco por aumento en precios de cubrebocas y gel antibacterial

León.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco, informó que se han recibido 22 denuncias en el país por aumentos injustificados en precios de cubrebocas o gel antibacterial, esto en Guanajuato, Sinaloa, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Yucatán.

La demanda de estos productos ha aumentado tras el inicio de la pandemia por el coronavirus.

“Dentro de su programa de Vigilancia Comercial, la Profeco visita diariamente farmacias y negocios que expenden productos para el cuidado de la salud, con personal de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor en el país.En estas visitas se revisa, entre otros aspectos, que se exhiban y respeten precios”, apuntó la dependencia.

Pese el anterior señalamiento a Guanajuato, la Profeco señaló que de acuerdo con el Programa “Quién es Quién en los Precios”, la semana anterior, el paquete de cubrebocas con 10 piezas, se encontró con el precio más bajo, $10 pesos, en Farmacias Similares, sucursal León I, ubicada en Guanajuato.

Después le siguieron Bodega Aurrera en Aguascalientes, Aguascalientes; y Superama Sucursal Única de Morelia, Michoacán, en ambos casos en $12.00.

Esto mientras tuvo un precio promedio nacional de $23.99 pesos, superado en Walmart, sucursal Universidad de Villahermosa, Tabasco; H.E.B, sucursal San Luis y Sanborns, sucursal El Dorado, en San Luis Potosí, donde se encontró en $29. $49.90 y $45 pesos, respectivamente.

¿Cuánto cuesta el antibacterial?

Por otra parte, el gel antibacterial de 60 ml, con un precio promedio nacional de $13.83 pesos, se encontró más barato, a $10 pesos, en Bodega Aurrera de Aguascalientes, Aguascalientes; así como en la misma cadena, pero en sus sucursales Plaza Aragón, de la Ciudad de México e Itzaes, de Mérida, Yucatán.

Con mayor precio, $18.50, se ofertó en Mercado Soriana, sucursal López Portillo, de la Ciudad de México y $24 pesos, en sucursal Combo Pachuca, en Hidalgo y en Superama sucursal única, de Morelia, Michoacán.

“Se recomienda hacer un consumo informado y razonado, no adquirir productos que no son necesarios, evitar compras desproporcionadas de otros artículos de uso diario, como papel de baño y en el caso específico de los cubrebocas, atender la recomendación de las autoridades del sector salud: que lo utilicen las personas enfermas o que cuiden enfermos, no las personas sanas”, apuntó Profeco.

DA