Denuncian falta de apoyo de Sapal a familiares de trabajador fallecido

León.- No hay reparación del daño y ni un trato digno por parte del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), acusaron los familiares de Ricardo Briseño Rangel, uno de los 5 trabajadores fallecidos hace 24 días en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

Los familiares de Víctor Ricardo Rangel convocaron a rueda de prensa la mañana de este 7 de diciembre en la que expusieron su desacuerdo con los ofrecimientos de la paramunicipal.

Reprocharon también la falta de claridad sobre el hecho en el que falleció Víctor Ricardo.

El jueves 3 de diciembre se dio el primer acercamiento con la familia después de 20 días de la tragedia, para ofrecer apoyos y prestaciones .

Sin embargo, “nos querían entregar cosas con las que no estuvimos de acuerdo”, señaló Víctor Ricardo Briseño, padre del trabajador fallecido.

Nos ofrecen la cantidad de 174 mil pesos, considerando lo que era su liquidación y una compensación”, añadió.

Luis Angel, hermano de Víctor, puntualizó que la compensación ofrecida es de 30 días de salario.

“Imagínense, 30 días de salario para una persona que gana 300 pesos, son 9 mil lo que está ofreciendo Sapal. No estamos de acuerdo, no hay un tema de reparación del daño”, indicó el hermano quien enfatizó que la prestación del seguro de vida ofrecida por Sapal no puede suplir la compensación que por ley debe otorgarse debido a los riesgos de trabajo a los que estuvo expuesto Víctor Ricardo.

Está claro que no hay dinero que repare lo que hoy mis papás, yo y la familia estamos viviendo. Pero creo que no se vale que hoy sapal esté en esa postura”, agregó.

Denuncian falta de apoyo psicológico

También señalaron que el apoyo psicológico y acompañamiento es deficiente.

Si el apoyo piensan que es hacer tres llamadas de un minuto entre directivos, consejo y subdirector, si piensan que eso es apoyo para una familia que perdió a un ser humano, no estoy de acuerdo”, dijo el padre de Victor.

Enfatizaron una falta de sensibilidad de la paramunicipal al señalar que de la cantidad ofrecida se les van a descontar la cantidad de mil 500 pesos por el uniforme que llevaba puesto Víctor cuando sucedió el accidente.

Esa es la sensibilidad de Sapal”, dijo.

Luís Angel, además recordó que se han hecho exámenes toxicológicos a los cuerpos para detectar uso de drogas y consumo de alcohol, pero no se ha determinado si se dio la intoxicación por uno de los ácidos usado en la planta.

Hace poquito más de un mes que Sapal tomó la posesión de la planta y ellos decían que era por las condiciones que no estaban bien o que no se estaban ejecutando, y hoy dice Sapal que las condiciones son las correctas”, expuso.

La familia ya se asesora con abogados y no descarta iniciar un proceso legal contra la paramunicipal. Hasta ahora solo ellos se plantean esta opción, pero se mencionaron abiertos a que otras familias se unan a la acción.

La paramunicipal difundió un comunicado en el que señala que con el área de trabajo social y del departamento jurídico, se les ha dado seguimiento para apoyarlos con los procedimientos administrativos para el cobro de su finiquito, que incluye, en estricto apego a la Ley Federal del Trabajo, el pago por sus días laborados y los proporcionales de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y prima de antigüedad.

Sapal no solo cumple con sus obligaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y sus reglamentos, sensible a la situación ha generado apoyos complementarios con total apego a lo que le faculta la Ley”, aseguró en la misiva.

