Denuncian familiares que no hay avances en desaparición de 5 jóvenes en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Familiares de los cinco jóvenes desaparecidos el pasado 8 de diciembre no han recibido respuesta ni avance de las investigaciones por parte de las autoridades.

En el Barrio de Santa Anita, cinco jóvenes fueron reportados como desaparecidos, se trata de una menor identificada como Cecilia Karely Mendoza López, de 15 años, y su prima Guadalupe Mendoza Rodríguez, de 25 años, así como tres hombres identificados como Edwin Parra, de aproximadamente 20 años, Miguel Ángel Sierra, alias “El Kabubis”, y Mario Fernando, de 22 años.

Estamos cansados de que las autoridades no nos hagan caso, que no nos volteen a ver, yo he estado esperando etapa por etapa de lo que me ha dicho la Fiscalía. Ahorita vengo de reunirme con ellos y me dicen que siguen las investigaciones”, dijo molesta Maríaa Guadalupe, madre de Cecilia Karely.